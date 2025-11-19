Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ του Παλμ Σπρινγκς
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ του Παλμ Σπρινγκς
Ο Ντι Κάπριο συνεχώς επαναπροσδιορίζει τα όρια του εφικτού στην υποκριτική, δήλωσε ο πρόεδρος του φεστιβάλ
Με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς (Desert Palm Achievement Award) θα τιμηθεί ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρίνγκς
«Στο ''One Battle After Another'', ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο προσφέρει μια συναρπαστική και συναισθηματικά φορτισμένη ερμηνεία, ενσαρκώνοντας έναν άνδρα που φτάνει στα όρια του ενόψει των αμείλικτων αντιξοοτήτων», δήλωσε ο πρόεδρος του φεστιβάλ, Νατσάταρ Σινγκ Τσάντι .
«Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ντι Κάπριο συνεχώς επαναπροσδιορίζει τα όρια του εφικτού στην υποκριτική, προσφέροντας συναισθηματικό εύρος, καλλιτεχνική ακεραιότητα και ακλόνητη αφοσίωση σε κάθε ρόλο», πρόσθεσε.
Σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Πολ Τόμας 'Αντερσον, το «One Battle After Another» ακολουθεί τον Μπομπ Φέργκιουσον, έναν πρώην επαναστάτη που παραπαίει ανάμεσα στη λήθη και την αδράνεια. «Όταν ο αιώνιος εχθρός του (Σον Πεν) επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια και η κόρη του εξαφανίζεται, ο Ferguson ξεκινά μια απεγνωσμένη αναζήτηση. Πατέρας και κόρη καλούνται να αντιμετωπίσουν τις οδυνηρές συνέπειες του παρελθόντος».
Το καστ συμπληρώνουν μεταξύ άλλων οι Ρετζίνα Χολ, Τεγιάνα Τέιλορ, Αλάνα Χάιμ και Μπενίσιο ντελ Τόρο. Η ταινία γυρίστηκε σε φιλμ 35mm χρησιμοποιώντας κάμερες VistaVision, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται κυρίως στην Καλιφόρνια και στο Ελ Πάσο του Τέξας.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει λάβει πολύ καλές κριτικές για την ερμηνεία του. Το «One Battle After Another» έχει ήδη ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του 'Αντερσον μέχρι σήμερα, έχοντας σημειώσει το καλύτερο εισπρακτικά Σαββατοκύριακο πρεμιέρας τόσο στις ΗΠΑ όσο και παγκοσμίως.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρίνγκς ξεκίνησε το 1990 στην πόλη της ερήμου, ανατολικά του Λος 'Αντζελες. Η επερχόμενη διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 11 Ιανουαρίου 2026. Σύμφωνα με το Deadline, τα βραβεία κινηματογράφου θα απονεμηθούν στις 3 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Παλμ Σπρινγκς.
