Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε ποιον ρόλο του θα ήθελε να επαναλάβει
Ο συγκεκριμένος ρόλος είναι ξεχωριστός για τον ηθοποιό, καθώς του χάρισε την τέταρτη υποψηφιότητά του για Όσκαρ
Από όλους τους ρόλους που έχει υποδυθεί ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην κινηματογραφική του καριέρα, υπάρχει ένας συγκεκριμένος που θα ήθελε να επαναλάβει.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός που θα εμφανιστεί σύντομα στην ταινία «One Battle After Another» δήλωσε στο «E! News» ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να ενσαρκώσει ξανά έναν από τους πιο δημοφιλείς κινηματογραφικούς του χαρακτήρες, τον διεφθαρμένο χρηματιστή Τζόρνταν Μπέλφορτ από την ταινία «The Wolf of Wall Street».
Όπως είπε ο ίδιος: «Θα ήταν διασκεδαστικό να κάνουμε περισσότερα πράγματα στο "Wolf of Wall Street"».
Ο ρόλος του στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε του 2013 — στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης η Μάργκοτ Ρόμπι, ο Μάθιου ΜακΚόναχεϊ και ο Τζόνα Χιλ — είναι ξεχωριστός για τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, αφού του χάρισε την τέταρτη υποψηφιότητά του για Όσκαρ.
Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο «Esquire», ο Ντι Κάπριο είχε αποκαλύψει πως υπάρχει και ένας ρόλος, τον οποίο μετάνιωσε που δεν υποδύθηκε. Αυτός δεν είναι άλλος από τον ενήλικο πορνοστάρ Ντίρκ Ντίγκλερ στην ταινία «Boogie Nights» του Άντερσον, ρόλος που τελικά ερμήνευσε ο Μάρκ Γουόλμπεργκ.
«Θα το πω, αν και είσαι εδώ», είχε πει ο Ντι Κάπριο και συνέχισε: «Η μεγαλύτερή μου απογοήτευση είναι που δεν έκανα το "Boogie Nights". Ήταν μια ιδιαίτερη ταινία για τη γενιά μου. Δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν άλλον εκτός από τον Μάρκ σε αυτό. Όταν τελικά είδα την ταινία, απλά σκέφτηκα ότι ήταν αριστούργημα».
