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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απολαμβάνει το Grand Prix στο Μονακό μαζί με τη σύζυγό του Μαράια, βίντεο και φωτογραφίες
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απολαμβάνει το Grand Prix στο Μονακό μαζί με τη σύζυγό του Μαράια, βίντεο και φωτογραφίες
Μετά την εμπειρία του Nick Gallis Hall ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με την σύζυγό του και τον Ρίτσαρντ Σιάο ζουν από κοντά και το διασημότερο Grand Prix στον κόσμο
Δεν θα ξεχάσει ποτέ το περίφημο απόγευμα που έζησε από κοντά την ατμόσφαιρα του Nick Galis Hall και παρακολούθησε το ματς του Άρη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος κάνει διακοπές μαζί με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, στο Μονακό και μάλιστα θα παρακολουθήσουν δια ζώσης το μεγάλο Grand Prix της Formula 1, το οποίο θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Κυριακής (7/6, στις 16:00 ώρα Ελλάδας).
Μάλιστα σε video που ανέβασε ο Ρίτσαρντ Σιάο στον λογαριασμό του στα social media, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φωνάζει «Άρης-Άρης», δείχνοντας ότι έχει απόλυτη γνώση του κλίματος που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη μετά την έλευση του Βασίλη Σπανούλη και τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις που εντυπωσιάσαν άπαντες.
Φυσικά στο Μονακό είναι μαζί του και η σύζυγος του, Μαράια, με τον Greek Freak να ανεβάζει φωτογραφία και να απολαμβάνει τη στιγμή από τις κατακτήριες δοκιμές του GP του Μόντε Κάρλο.
Δείτε την ανάρτηση του Έλληνα σταρ και το βίντεο του Ρίτσαρντ Σιάο:
Μάλιστα σε video που ανέβασε ο Ρίτσαρντ Σιάο στον λογαριασμό του στα social media, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φωνάζει «Άρης-Άρης», δείχνοντας ότι έχει απόλυτη γνώση του κλίματος που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη μετά την έλευση του Βασίλη Σπανούλη και τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις που εντυπωσιάσαν άπαντες.
Φυσικά στο Μονακό είναι μαζί του και η σύζυγος του, Μαράια, με τον Greek Freak να ανεβάζει φωτογραφία και να απολαμβάνει τη στιγμή από τις κατακτήριες δοκιμές του GP του Μόντε Κάρλο.
Δείτε την ανάρτηση του Έλληνα σταρ και το βίντεο του Ρίτσαρντ Σιάο:
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