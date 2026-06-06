Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απολαμβάνει το Grand Prix στο Μονακό μαζί με τη σύζυγό του Μαράια, βίντεο και φωτογραφίες

Μετά την εμπειρία του Nick Gallis Hall ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με την σύζυγό του και τον Ρίτσαρντ Σιάο ζουν από κοντά και το διασημότερο Grand Prix στον κόσμο