Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς πρωταγωνιστούν στη νέα τανία του Μάρτιν Σκορσέζε

Τα γυρίσματα του φιλμ «What Happens at Night» αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2026

Γεωργία Κοτζιά
Ο Μάρτιν Σκορσέζε επιστρέφει με την ταινία «What Happens at Night», μια κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Πίτερ Κάμερον, με πρωταγωνιστές τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και την Τζένιφερ Λόρενς.

Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2026, με την Apple Original Films να βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Studiocanal, που έχει αναπτύξει το σενάριο, για τη χρηματοδότηση και την παραγωγή της ταινίας. Ο Πάτρικ Μάρμπερ υπογράφει το σενάριο.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του βιβλίου, «ένα ζευγάρι ταξιδεύει από την Αμερική σε μια παγωμένη, μυστηριώδη ευρωπαϊκή πόλη, με σκοπό να υιοθετήσει ένα παιδί. Το ταξίδι είναι εξαντλητικό, η γυναίκα είναι ήδη εξασθενημένη από τον καρκίνο, ενώ ο άντρας φοβάται πως η ασθένειά της θα σταθεί εμπόδιο στην υιοθεσία. Η διαμονή τους στο μεγαλοπρεπές αλλά στοιχειωμένο Borgarfjaroasysla Grand Imperial Hotel, τους φέρνει αντιμέτωπους με μια σειρά από παράξενους και αινιγματικούς χαρακτήρες, μια ηλικιωμένη ντίβα του καμπαρέ, έναν ακόλαστο επιχειρηματία και έναν σκοτεινό θεραπευτή.

Στη συνέχεια, αναφέρεται: «Σε αυτό το παγωμένο σκηνικό, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Και όσο το ζευγάρι παλεύει να φτάσει στο παιδί του, τόσο περισσότερο παρασύρεται σε ένα λαβύρινθο αμφιβολιών, όπου δοκιμάζονται όχι μόνο η αγάπη και ο γάμος τους, αλλά και η ίδια η έννοια της ζωής».

Η συνεργασία των δύο αντρών μετρά πάνω από δύο δεκαετίες και έξι ταινίες. Ενώ για την Λόρενς θα είναι η πρώτη φορά που θα την σκηνοθετήσει ο Σκορσέζε. Στην επερχόμενη ταινία της, το «Die, My Love», ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης είχε αναλάβει την παραγωγή, σε σκηνοθεσία Λιν Ράμσεϊ.

Φωτογραφία: Shutterstock

Γεωργία Κοτζιά
