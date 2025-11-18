Ντάιαν Λαντ: Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου της υποψήφιας για Όσκαρ ηθοποιού
Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 89 της χρόνια πριν από μερικές εβδομάδες
Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου της Ντάιαν Λαντ που έφυγε από τη ζωή στα 89 της χρόνια στις 4 Νοεμβρίου. Τη δυσάρεστη είδηση είχε κάνει γνωστή η κόρη της, Λόρα Ντερν, με μια ανάρτηση στα social media.
Το περιοδικό PEOPLE εξασφάλισε το πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο επιβεβαιώνει ως αιτία θανάτου της τρεις φορές βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού την «οξεία υποξαιμική αναπνευστική ανεπάρκεια».
Το πιστοποιητικό αναφέρει ότι η Λαντ έπασχε εδώ και χρόνια από διάμεση πνευμονοπάθεια. Ως ακόμη μία σημαντική επιβαρυντική κατάσταση καταγράφηκε η «οισοφαγική δυσκινησία». Σύμφωνα με το έγγραφο, η σορός της Λαντ αποτεφρώθηκε στις 10 Νοεμβρίου.
Η καριέρα της Λαντ ξεκίνησε το 1974, όταν υποδύθηκε μια σερβιτόρα στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Alice Doesn't Live Here Anymore», ρόλος που της χάρισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ. Στη συνέχεια ακολούθησαν πολυάριθμες συμμετοχές σε κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, ενώ το 2022 εμφανίστηκε στην ταινία Gigi & Nate, όπου ενσάρκωσε τον ρόλο της γιαγιάς.
Το βιογραφικό της Λαντ περιλάμβανε επίσης τις ταινίες All Night Long (1981), Something Wicked This Way Comes (1983), Black Widow (1987), National Lampoon's Christmas Vacation (1989), A Kiss Before Dying (1991), The Cemetery Club (1993), Ghosts of Mississippi (1996), Primary Colors (1998), 28 Days (2000), Charlie's War (2003) και Joy (2015).
Η Ντάιαν Λαντ υπήρξε παντρεμένη με τον ηθοποιό Μπρους Ντερν από το 1960 έως το 1969 και μαζί απέκτησαν δύο παιδιά. Το 1962 βίωσε μια βαθιά οικογενειακή τραγωδία, όταν η 18 μηνών κόρη τους, Ντάιαν Ελίζαμπεθ, έχασε τη ζωή της σε ατύχημα.
Φωτογραφία: Shutterstock
