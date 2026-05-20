Eurostat: Επιβεβαιώνει στο 4,6% τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Απρίλιο
Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ανήλθε σε 3% και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 3,2%
Στο 4,6% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, τα οποία επιβεβαίωσαν την αρχική μέτρηση.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε σε 3% τον Απρίλιο, σημειώνοντας αύξηση από το 2,6% του Μαρτίου. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,2%.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 3,2% τον Απρίλιο, αυξημένος από 2,8% τον Μάρτιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,4%.
Τον Απρίλιο του 2026, οι υπηρεσίες (+1,38 ποσοστιαίες μονάδες), η ενέργεια (+0,99 ποσοστιαίες μονάδες), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+0,46 ποσοστιαίες μονάδες) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,20 ποσοστιαίες μονάδες) συνέβαλαν ανοδικά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ευρωζώνης.
Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (0,5%), τη Δανία (1,2%) και την Τσεχία (2,1%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (9,5%), τη Βουλγαρία (6%) και την Κροατία (5,4%). Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 5 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε ένα και αυξήθηκε σε 21.
