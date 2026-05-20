Eurostat: Επιβεβαιώνει στο 4,6% τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Απρίλιο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Eurostat Πληθωρισμός

Eurostat: Επιβεβαιώνει στο 4,6% τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Απρίλιο

Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ανήλθε σε 3% και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 3,2%

Eurostat: Επιβεβαιώνει στο 4,6% τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Απρίλιο
Στο 4,6% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, τα οποία επιβεβαίωσαν την αρχική μέτρηση.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε σε 3% τον Απρίλιο, σημειώνοντας αύξηση από το 2,6% του Μαρτίου. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,2%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 3,2% τον Απρίλιο, αυξημένος από 2,8% τον Μάρτιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,4%.
Eurostat: Επιβεβαιώνει στο 4,6% τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Απρίλιο

Τον Απρίλιο του 2026, οι υπηρεσίες (+1,38 ποσοστιαίες μονάδες), η ενέργεια (+0,99 ποσοστιαίες μονάδες), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+0,46 ποσοστιαίες μονάδες) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,20 ποσοστιαίες μονάδες) συνέβαλαν ανοδικά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ευρωζώνης.
Eurostat: Επιβεβαιώνει στο 4,6% τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Απρίλιο

Κλείσιμο
Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (0,5%), τη Δανία (1,2%) και την Τσεχία (2,1%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (9,5%), τη Βουλγαρία (6%) και την Κροατία (5,4%). Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 5 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε ένα και αυξήθηκε σε 21.

Eurostat: Επιβεβαιώνει στο 4,6% τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Απρίλιο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης