Τροχαίο στην Κρήτη με έναν τραυματία, αυτοκίνητο τούμπαρε στον ΒΟΑΚ και οδηγοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον οδηγό - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
τροχαίο ΒΟΑΚ

Τροχαίο στην Κρήτη με έναν τραυματία, αυτοκίνητο τούμπαρε στον ΒΟΑΚ και οδηγοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον οδηγό - Δείτε βίντεο

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο επικράτησε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση

Τροχαίο στην Κρήτη με έναν τραυματία, αυτοκίνητο τούμπαρε στον ΒΟΑΚ και οδηγοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον οδηγό - Δείτε βίντεο
UPD: 11 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Μαΐου στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Καρτερού στην Κρήτη. Κάτω από συνθήκες οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, ένα αυτοκίνητο ανετράπη στη μέση του δρόμου, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο. 

Στο σημείο άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε ένα άτομο και το μετέφερε για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι ίδιες πληροφορίες, σύμφωνα με τo cretaone.gr αναφέρουν ότι ο τραυματίας δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.


Μάλιστα σε βίντεο που δημοσίευσε το neakriti.gr, φαίνεται ότι άλλοι οδηγοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον τραυματία οδηγό.

Κλείσιμο



Τα αίτια εξαιτίας των οποίων το αυτοκίνητο «τούμπαρε» διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο επικράτησε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.
UPD: 11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης