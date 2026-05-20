Το καλοκαίρι αποκτά ρυθμό στο City Garden

Από το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι έως τα μεγάλα νησιωτικά και κρητικά γλέντια.Το Baxés Festival μετατρέπει το City Garden σε σημείο συνάντησης της καλοκαιρινής μουσικής ζωής.Στις 14 Ιουνίου 2026, το φεστιβάλ αποτίει φόρο τιμής στις ρίζες του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού μέσα από ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι. Η Μαριώ, μία από τις πιο εμβληματικές φωνές του είδους, με μακρά πορεία στις μουσικές σκηνές και έντονη ερμηνευτική παρουσία, συναντά τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, έναν από τους σημαντικότερους λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του. Με την συνοδεία της “Λαϊκής Τετράς”, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που αναβιώνει το κλασικό ρεμπέτικο ύφος με σεβασμό και καλλιτεχνική ακρίβεια, φωτίζοντας τη διαχρονική αξία των μεγάλων δημιουργών του είδους.Στις 24 Ιουνίου 2026, ο Αντώνης Μαρτσάκης φέρνει στο City Garden την αυθεντική ενέργεια της κρητικής παράδοσης μέσα από μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κέφι. Με την χαρακτηριστική του ερμηνεια και τη βαθιά σύνδεση του με τη μουσική της Κρήτης, παρουσιάζει ένα δυναμικό κρητικό γλέντι, μαζί με τον Νίκο Μαρεντάκη, τον Κανάκη Κοζωνάκη και τον Χαράλαμπο Πιτροπάκη. Η βραδιά εξελίσσεται σε ένα αυθεντικό πανηγύρι με μαντινάδες, έντονο ρυθμό και παραδοσιακό χαρακτήρα, μεταφέροντας το κοινό στο γνήσιο κλίμα της κρητικής διασκέδασης.Στις 26 Ιουνίου 2026, δύο παραδοσιακά μουσικά σχήματα ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια ξεχωριστή σύμπραξη που φέρνει στο προσκήνιο διαφορετικές μουσικές παραδόσεις της Ελλάδας. Η Εβρίτικη Ζυγιά μεταφέρει τον αυθεντικό ήχο της Θράκης, ενώ η ορχήστρα του Δημήτρη Παράσχου, με τον Θωμά Γρηγορόπουλο στο τραγούδι, αναδεικνύει τη βλάχικη και ηπειρωτική μουσική παράδοση. Μέσα από αυτή τη μουσική συνάντηση δημιουργείται ένα ενιαίο ηχητικό ταξίδι που γεφυρώνει περιοχές, κουλτούρες και παραδόσεις.

Στις 28 Ιουνίου, το πρόγραμμα συνεχίζεται με μια βραδιά αφιερωμένη στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι, με τον Κώστα Καραφώτη και τη Σοφία Παπάζογλου. Με τη συνοδεία της “Λαϊκής Τετράς”, οι δυο ερμηνευτές συμπράττουν επί σκηνής σε ένα πρόγραμμα που ενώνει το κλασικό λαϊκό ρεπερτόριο με σύγχρονες μουσικές αναφορές, διατηρώντας τον αυθεντικό χαρακτήρα του πάλκου και προσφέροντας μια δυναμική βραδιά με διαχρονικά τραγούδια και έντονο μουσικό ύφος.Στις 3 Ιουλίου, ο Βαγγέλης Ψαθάς και ο Μανώλης Πλατής συναντιούνται σε μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη. Ο Βαγγέλης Ψαθάς εκπροσωπεί τη μακεδονίτικη παράδοση μέσα από ζουρνά και κλαρίνο, ενώ ο Μανώλης Πλατής μεταφέρει τη νησιωτική ατμόσφαιρα του Αιγαίου μέσα από το βιολί και το τραγούδι. Μαζί δημιουργούν ένα δυναμικό πάντρεμα στεριανών και θαλασσινών ήχων, με τη συμμετοχή του Θωμά Γρηγορόπουλου.Στις 5 Ιουλίου, παρουσιάζεται μια μεγάλη ποντιακή βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τον ρυθμό και την ένταση της ποντιακής μουσικής. Στη σκηνή συναντιούνται ο Ανέστης Ιωακειμίδης, σε σύμπραξη με τους ENT4MAN, ο Μπάμπης Ιωακειμίδης και ο Χριστόφορς Κοσμίδης, σε ένα σχήμα που συνδιάζει αυθεντικά ποντιακά ακούσματα με σύγχρονη σκηνική ενέργεια. Η βραδιά διατηρεί τον παραδοσιακό χαρακτήρα και εξελίσσεται σε ένα δυναμικό ποντιακό γλέντι.Στις 4 Σεπτεμβρίου, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάνα Κατσιμίχα εκπρόσωποι της νέας γενιάς της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχονται στο City Garden για μια ατμοσφαιρική καλοκαιρινή βραδιά. Με σύγχρονο ύφος και έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα, παρουσιάζουν ενα πρόγραμμα που συνδυάζει δικές του δημιουργίες με επιλεγμένες διασκευές, δημιουργώντας ένα ζωντανό και άμεσο μουσικό αποτέλεσμα. Στη σκηνή συμμετέχει και ο Μιχάλης Ατσάλης, προσθέτοντας τη δίκη του μουσική παρουσία στη βραδιά.Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με ένα μεγάλο νησιωτικό γλέντι, όπου ο Νίκος Οικονομίδης και η Κυριακή Σπανού μεταφέρουν την αυθεντική μουσική του Αιγαίου στο City Garden. Με τη συμμετοχή κορυφαίων παραδοσιακών μουσικών, το φινάλε του Baxés Festival μετατρέπεται σε μια μεγάλη λαϊκή γιορτή που ενώνει χορό, μνήμη και παράδοση, δημιουργώντας ένα αυθεντικό κλίμα νησιώτικης διασκέδασης και συλλογικής συμμετοχής.Τιμές εισιτηρίων: 10€/ άτομοΟμαδικό εισιτήριο: 8€ / άτομο (για κρατήσεις άνω των 18 ατόμων)