Ο Κακλαμάνης παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας το ζήτημα των διαρροών της απόρρητης συνεδρίασης για την ΕΥΠ
Ο πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι πρόκειται για «κοινοβουλευτική εκτροπή η διαρροή διαλόγων της απόρρητης συνεδρίασης για την ΕΥΠ»
Την άμεση και αυστηρή αντίδραση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη προκαλεί η ενέργεια του ΠΑΣΟΚ να διαρρεύσει διαλόγους και τοποθετήσεις του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη από την απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
«Αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ένας ευτελισμός αλλά κοινοβουλευτική εκτροπή» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης σε συνομιλία του με κοινοβουλευτικού συντάκτες παραπέμποντας στον Κανονισμό της Βουλής που προβλέπει απόρρητες συνεδριάσεις μόνο για τις ακροάσεις του διοικητή της ΕΥΠ στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. «Η αναφορά σε απόρρητες συνεδριάσεις δεν υπάρχει σε άλλες κοινοβουλευτικές διαδικασίας. Μόνο για τις ακροάσεις του διοικητή της ΕΥΠ στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και αυτό δείχνει την σοβαρότητα της κατάστασης» είπε χαρακτηριστικά για να προσθέσει ότι θα παραπέμψει το θέμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας.
«Θα ζητήσω αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να συλλέξουν τα πάντα, να κάνουν έρευνα από που διέρρευσαν και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να προχωρήσουν στις νόμιμες διαδικασίες. Νόμιμες διαδικασίες είναι έως και ποινικό αδίκημα. Αυτά που έχει γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή» είπε ο Πρόεδρος της Βουλής για να εξηγήσει σε άλλο σημείο: «Όταν λέμε ότι μία επιτροπή είναι απόρρητη… μπορεί να ειπωθεί από κάτι πολύ σοβαρό έως κάτι πολύ ανόητο. Απόρρητο είναι και το σοβαρό και το ανόητο».
