Ο 85χρονος Τσακ Νόρις στέλνει το δικό του μήνυμα από το γυμναστήριο: «Συνέχισε να αγωνίζεσαι για την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου»
Ο διάσημος ηθοποιός μοιράστηκε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και επιμονής με τους διαδικτυακούς του ακολούθους
Ο Τσακ Νόρις μπορεί να έχει αποσυρθεί εδώ και αρκετά χρόνια από τον κινηματογράφο, ωστόσο διατηρεί μία ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιώντας στους θαυμαστές του στιγμές από την καθημερινότητά του.
Σε μία πρόσφατη ανάρτηση που έκανε στο Instagram, ο 85χρονος ηθοποιός, θέλησε να μοιραστεί ένα μήνυμα αισιοδοξίας και επιμονής με τους διαδικτυακούς του ακολούθους.
Συνοδεύοντας την ανάρτηση με μία φωτογραφία από το γυμναστήριο, όπου εμφανίζεται να προπονείται, έγραψε το ακόλουθο μήνυμα: «Να μια φωτογραφία που τράβηξα πριν από αρκετούς μήνες. Η πρόοδος δεν μετριέται με την τελειότητα, αλλά με το θάρρος να συνεχίσεις. Ακόμα θέτω στόχους, προχωράω μπροστά και επιλέγω την πειθαρχία αντί της άνεσης. Ανεξάρτητα από την ηλικία σου, συνέχισε να αγωνίζεσαι για την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Ο Θεός να σε ευλογεί, Τσακ Νόρις».
