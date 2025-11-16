Σταμάτης Κραουνάκης για τον θάνατο της μητέρας του: Πέθανε στα 92 της, ήταν μαχήτρια της ζωής και καλό παιδί
Σταμάτης Κραουνάκης για τον θάνατο της μητέρας του: Πέθανε στα 92 της, ήταν μαχήτρια της ζωής και καλό παιδί
Είχα δύο γονείς πολύ αστέρια, ήταν μεγάλη κληρονομιά, δήλωσε ο συνθέτης
Σε ηλικία 92 ετών πέθανε η μητέρα του Σταμάτη Κραουνάκη, με τον συνθέτη να μιλάει για εκείνη, περιγράφοντάς την ως μια «μαχήτρια της ζωής» και ένα «καλό παιδί».
Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, ο συνθέτης μοιράστηκε τη δυσάρεστη είδηση με μία ανάρτηση στο Facebook, αποχαιρετώντας τη μητέρα του γράφοντας μεταξύ άλλων: «Ο πιο δικός μας άγγελος φτεροκοπάει».
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», που προβλήθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε στην απώλειά της, εξηγώντας πως ήταν στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή.
«Τη βλέπω να χορεύει σουίνγκ με τον μπαμπά πάνω. Δεν έπεσα στα τάρταρα. Τη ζήσαμε τη μανούλα μέχρι το τέλος, εδώ άφησε την τελευταία της ανάσα στα 92 - μακάρι να φτάσουμε και εμείς τόσο. Ήταν αγωνίστρια και μαχήτρια της ζωής και αυτοδημιούργητη και καλό παιδί, όπως και ο μπαμπάς μου» είπε ο Σταμάτης Κραουνάκης.
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενος στη συνέχεια στους εκλιπόντες γονείς του, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στο πρόσωπό τους και πρόσθεσε για τη σχέση τους: «Είχα δύο γονείς πολύ αστέρια και ερωτευμένοι ήταν και τρελοί και χιούμορ έκαναν και πάρτι. Έχω μεγάλη χαρά για τους δύο γονείς μου, αυτή ήταν μεγάλη κληρονομιά».
Ο Σταμάτης Κραουνάκης ανακοίνωσε τον θάνατο της μητέρας του με ανάρτησή του στο Facebook, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία και συνοδεύοντάς τη με το τραγούδι της Μαρίας Κάλλας «Casta Diva».
Στην ανάρτησή του έγραψε μεταξύ άλλων: «Παραμονή Των Ταξιαρχών. Ήδη ο πιο δικός μας Άγγελος φτεροκοπάει και μοιράζει μύρο στο δώμα και στην τραπεζαρία των αηδονιών! Οι πολύ δικοί μας ανεβαίνουν στα κεντρικά για τον εορτασμό…». Κλείνοντας, σημείωσε ότι «εδώ στα κεντρικά ο Αττικός Ουρανός δείχνει μια μεγαλοσύνη» και ότι «ο πιο δικός μας Άγγελος μαγειρεύει. Όνειρα», για να καταλήξει: «Η άρπα και το φλάουτο και μια βιόλα και μια υπέροχη φωνή. Η Μαρία. Κι ένα τραγούδι τόσο δα αλλά τεράστιο».
Δείτε την ανάρτησή του
Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, ο συνθέτης μοιράστηκε τη δυσάρεστη είδηση με μία ανάρτηση στο Facebook, αποχαιρετώντας τη μητέρα του γράφοντας μεταξύ άλλων: «Ο πιο δικός μας άγγελος φτεροκοπάει».
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», που προβλήθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε στην απώλειά της, εξηγώντας πως ήταν στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή.
«Τη βλέπω να χορεύει σουίνγκ με τον μπαμπά πάνω. Δεν έπεσα στα τάρταρα. Τη ζήσαμε τη μανούλα μέχρι το τέλος, εδώ άφησε την τελευταία της ανάσα στα 92 - μακάρι να φτάσουμε και εμείς τόσο. Ήταν αγωνίστρια και μαχήτρια της ζωής και αυτοδημιούργητη και καλό παιδί, όπως και ο μπαμπάς μου» είπε ο Σταμάτης Κραουνάκης.
Δείτε το βίντεο
Ο Σταμάτης Κραουνάκης ανακοίνωσε τον θάνατο της μητέρας του με ανάρτησή του στο Facebook, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία και συνοδεύοντάς τη με το τραγούδι της Μαρίας Κάλλας «Casta Diva».
Στην ανάρτησή του έγραψε μεταξύ άλλων: «Παραμονή Των Ταξιαρχών. Ήδη ο πιο δικός μας Άγγελος φτεροκοπάει και μοιράζει μύρο στο δώμα και στην τραπεζαρία των αηδονιών! Οι πολύ δικοί μας ανεβαίνουν στα κεντρικά για τον εορτασμό…». Κλείνοντας, σημείωσε ότι «εδώ στα κεντρικά ο Αττικός Ουρανός δείχνει μια μεγαλοσύνη» και ότι «ο πιο δικός μας Άγγελος μαγειρεύει. Όνειρα», για να καταλήξει: «Η άρπα και το φλάουτο και μια βιόλα και μια υπέροχη φωνή. Η Μαρία. Κι ένα τραγούδι τόσο δα αλλά τεράστιο».
Δείτε την ανάρτησή του
Ειδήσεις σήμερα:
Άννα Βίσση: Από τα αζήτητα, στην ολική επαναφορά - Οι sold out εμφανίσεις και το... σουξέ από την Gen Z μέχρι τους 60άρηδες
Πέθανε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ
Η αθλήτρια της ενόργανης που είχε καταγγείλει βία στις προπονήσεις κατηγορείται για το κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες
Άννα Βίσση: Από τα αζήτητα, στην ολική επαναφορά - Οι sold out εμφανίσεις και το... σουξέ από την Gen Z μέχρι τους 60άρηδες
Πέθανε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ
Η αθλήτρια της ενόργανης που είχε καταγγείλει βία στις προπονήσεις κατηγορείται για το κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα