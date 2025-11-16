Ντικ Βαν Ντάικ: Η σωματική φθορά λίγο πριν κλείσει τα 100 και οι επισκέψεις στο γυμναστήριο τρεις φορές την εβδομάδα



Λίγο πριν συμπληρώσει τα 100, ο Ντικ Βαν Ντάικ εξακολουθεί να γυμνάζεται συστηματικά, επιμένοντας στις εβδομαδιαίες προπονήσεις του παρά τη σωματική φθορά και τις δυσκολίες που φέρνει το γήρας.

Ο 99χρονος θρύλος της υποκριτικής, που έχει γενέθλια στις 13 Δεκεμβρίου, αναφέρθηκε μέσα από άρθρο γνώμης στους «The Times» στις αλλαγές που παρατηρεί στην καθημερινότητά του, τόσο σε σωματικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.«Είναι απογοητευτικό να νιώθεις πως η παρουσία σου μειώνεται, σωματικά και κοινωνικά. Λαμβάνω προσκλήσεις για εκδηλώσεις ή προτάσεις για δουλειές στη Νέα Υόρκη ή στο Σικάγο, αλλά τέτοια ταξίδια μου κοστίζουν τόσο πολύ που πρέπει να αρνηθώ. Σχεδόν όλες οι συναντήσεις μου με ανθρώπους πρέπει πλέον να γίνονται στο σπίτι μου» έγραψε αρχικά.Εξήγησε επίσης ότι μέρος της «σωματικής φθοράς» που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια, μοιάζει με εκείνη των ηλικιωμένων χαρακτήρων που έχει υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη: «Όπως οιπου έχω παίξει, είμαι πλέον σκυφτός, σέρνω τα πόδια μου και τρεκλίζω. Έχω προβλήματα με τα πόδια μου και ξαπλώνω ανάσκελα συχνά, όσο είναι επιτρεπτό» και συνέχισε «οι χαρακτήρες ηλικιωμένων έκαναν θόρυβο με τις μασέλες τους. Εγώ μασάω τσίχλα νικοτίνης όλη μέρα, αν και έχω κόψει εδώ και δεκαετίες το κάπνισμα. Η όρασή μου είναι πλέον κακή».Ο ηθοποιός ανέφερε ακόμη ότι δυσκολεύεται «να παρακολουθεί ομαδικές συζητήσεις» και αντιμετωπίζει προβλήματα με τα ακουστικά βαρηκοΐας του, για τα οποία «παραπονιέται συχνά». Από τις καθημερινές συνήθειές του, που έχουν αλλάξει είναι και αυτή του φαγητού. «Στην ώρα του φαγητού χύνω πράγματα, και όταν η σύζυγός μου, η Αρλίν μου ζητά να φορέσω ένα καθαρό πουκάμισο πριν βγούμε έξω, εκνευρίζομαι. “Έχει βατόμουρα παντού”, θα πει. “Είναι της μόδας τα πουά!” της απαντώ» ανέφερε.ότι δεν αφήνει αυτές τις δυσκολίες να σταθούν εμπόδιο στην καθημερινότητά του, καθώς αποκάλυψε ότι συνεχίζει να «πηγαίνει στο γυμναστήριο τρεις φορές την εβδομάδα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι κάτι που θέλω ακόμη να κάνω. Αν χάσω πολλές μέρες γυμναστηρίου, νιώθω μια δυσκαμψία. Αν την αφήσω να γίνει μόνιμη, ο Θεός βοηθός».Περιγράφοντας τη ρουτίνα του στο γυμναστήριο, η οποία περιλαμβάνει «κυκλική προπόνηση χωρίς διάλειμμα» δήλωσε: «Ξεκινάω με το μηχάνημα για κοιλιακούς. Η Αρλίν λέει ότι μπορώ να κάνω 500, αλλά μπορεί να υπερβάλλει. Μετά κάνω όλα τα μηχανήματα για πόδια, γιατί τα πόδια μου είναι δύο από τα πιο πολύτιμα υπάρχοντά μου. Και μετά το πάνω μέρος του σώματος».Τέλος, ο ηθοποιός μοιράστηκε ότι το μυστικό της συνέπειας για εκείνον είναι η «μουσική», καθώς σιγοτραγουδά κομμάτια και χορεύει πηγαίνοντας από το ένα μηχάνημα στο άλλο: «Το άκουσες σωστά, χορεύω! Και όταν το νιώθω πραγματικά, δεν είμαι ένας ήρεμος τραγουδιστής».