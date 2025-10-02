Ντικ Βαν Ντάικ: Η έκπληξη που έκανε ο 99χρονος ηθοποιός στη σύζυγό του στο πάρτι γενεθλίων της

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μια ιδιαίτερη έκπληξη έκανε ο Ντικ Βαν Ντάικ στη σύζυγό του, Αρλίν Σίλβερ στο πάρτι γενεθλίων της για τα 54 της χρόνια.

Ο βετεράνος ηθοποιός του Χόλιγουντ στα 99 του χρόνια εμφανίστηκε απροειδοποίητα στο πάρτι γενεθλίων της στο Μαλιμπού το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram από τη βραδιά, ο Βαν Ντάικ τραγούδησε το «Happy Birthday» και στη συνέχεια αποκάλυψε στους καλεσμένους πώς ξεκίνησε η σχέση τους. «Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου πιο όμορφη γυναίκα από αυτήν», είπε, προκαλώντας συγκίνηση στους παρευρισκόμενους.

Ο Βαν Ντάικ θυμήθηκε τη βραδιά που συνάντησε πρώτη φορά την Αρλίν στα παρασκήνια των βραβείων SAG το 2006. «Δεν είχα πλησιάσει ποτέ άγνωστη γυναίκα στη ζωή μου! Ήμουν στα παρασκήνια, περιμένοντας να βγω στη σκηνή, όταν εκείνη πέρασε. Χωρίς να το σκεφτώ, σηκώθηκα και της είπα: “Γεια, είμαι ο Ντικ”», αφηγήθηκε.


Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έμαθε πως η σύζυγός του ήταν μακιγιέζ και την προσέλαβε για να δουλέψει μαζί του. «Και τώρα είμαστε παντρεμένοι 13 χρόνια και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένος», πρόσθεσε. Στο τέλος του βίντεο, ακούγεται να της λέει: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου».

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο «People», ο Βαν Ντάικ είχε αναφέρει ότι τον τράβηξαν τα «όμορφα μάτια» της Σίλβερ από την πρώτη στιγμή που την είδε. Εκείνη, από την πλευρά της, θυμήθηκε: «Τον ήξερα, απλώς δεν ήξερα από πού τον ήξερα. Μου άρεσε που τον γνώρισα ως άνδρα πριν τον γνωρίσω ως καλλιτέχνη».

Μετά τον θάνατο της επί σειρά ετών συντρόφου του, Μισέλ Τριόλα, το 2009, ο Βαν Ντάικ βρήκε στήριγμα στην Αρλίν. «Ήταν τόσο μεγάλη υποστήριξη και ερωτεύτηκα», είχε δηλώσει ο ίδιος. Λίγο αργότερα, η Σίλβερ συνεργάστηκε μαζί του σε αρκετά πρότζεκτ, πριν παντρευτούν το 2012.

Το ζευγάρι, που έχει διαφορά ηλικίας 45 ετών, βρέθηκε πολλές φορές αντιμέτωπο με σχόλια. «Όλοι έλεγαν ότι δεν θα κρατήσει η σχέση», είχε πει ο ηθοποιός. Ωστόσο, όπως είπε ο ίδιος, «τα πάμε τόσο καλά».

Η Αρλίν Σίλβερ συμφώνησε, σημειώνοντας: «Είναι ανατριχιαστικό πόσο καλά λειτουργεί. Άνθρωποι της ίδιας ηλικίας δεν αντέχουν τόσο». Περιγράφοντας τη σχέση τους ως «πολύ υποστηρικτική», πρόσθεσε: «Απλώς νοιαζόμαστε τόσο πολύ ο ένας για τον άλλον. Με έχει κάνει να νιώθω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα».

