Η φωτογραφία που έκανε σύμβολο του σεξ την Κέλι Μπρουκ μόλις στα 16 της: «Ήταν πολύ άβολο», θυμάται
Η Μπρουκ ξεκίνησε την πορεία της στο μόντελινγκ όταν ήταν ακόμη έφηβη, σημειώνοντας ότι δεν είχε ποτέ ονειρευτεί καριέρα με αισθησιακές φωτογραφίες
Μια φωτογράφιση με μαγιό που πραγματοποίησε η Κέλι Μπρουκ σε ηλικία 16 ετών οδήγησε στη σεξουαλικοποίησή της, με την ίδια να περιγράφει την εμπειρία της ως «αρκετά άβολη».
Η Μπρουκ που σήμερα είναι 40 ξεκίνησε την πορεία της στο μόντελινγκ, όταν ήταν ακόμη έφηβη και σύντομα έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της τρίτης σελίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο (πρόκειται για τη σελίδα, όπου για δεκαετίες δημοσιεύονταν φωτογραφίες ημίγυμνων ή τόπλες μοντέλων).
Μιλώντας στο podcast «How To Fail With Elizabeth Day», η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε ότι η φωτογράφιση με μαγιό στην Πορτογαλία ήταν η πρώτη της δουλειά και ότι, μπαίνοντας τόσο νέα στη βιομηχανία, αναγκάστηκε «να μεγαλώσει πολύ γρήγορα».
«Η πρώτη μου δουλειά ήταν οι αισθησιακές φωτογραφίες. Ήταν σε μια φωτογράφιση με μαγιό στην Πορτογαλία, σε μια παραλία, με ερασιτέχνες φωτογράφους, ούτε καν επαγγελματίες φωτογράφους. Πλήρωναν για να βγάλουν φωτογραφίες εσένα και το μπικίνι σου. Αυτή ήταν η δουλειά», είπε. Όταν η παρουσιάστρια τη ρώτησε πώς την έκαναν να νιώσει, το μοντέλο απάντησε «αρκετά άβολα».
Η επίμαχη φωτογραφία με το λευκό μπικίνι
«Έπρεπε να μεγαλώσω πολύ γρήγορα. Έμπαινα κάθε μέρα στο τρένο και ήμουν πολύ ώριμη για την ηλικία μου», είπε. «Δεν είχα παιδική ηλικία από αυτή την άποψη. Το να πηγαίνεις σχολείο στο Λονδίνο ήταν κάτι σημαντικό και δεν είχα συνοδεία ή κάτι τέτοιο, οπότε πάντα ένιωθα μεγαλύτερη και αρκετά ώριμη από την ηλικία μου. Το να σε σεξουαλικοποιούν έτσι σε τόσο νεαρή ηλικία ήταν πολύ άβολο. Δεν έχω νιώσει ποτέ σέξι γυναίκα. Είμαι σαν κλόουν. Μου αρέσει να κάνω τους ανθρώπους να γελούν, οπότε το να με σεξουαλικοποιούν και να με βλέπουν ως σέξι ήταν κάτι λίγο παράξενο που δεν ταίριαζε στην ψυχή μου. Η εμφάνισή μου και η ψυχή μου είναι δύο διαφορετικά πράγματα» εξήγησε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Η Κέλι Μπρουκ παραδέχτηκε ότι ποτέ δεν επιδίωξε συνειδητά μια καριέρα με αισθησιακές φωτογραφίες, αλλά κατέληξε εκεί τυχαία. Όλα ξεκίνησαν όταν κέρδισε έναν διαγωνισμό ομορφιάς, στον οποίο την είχε δηλώσει η μητέρα της. Σύντομα ήθελε να κερδίσει χρήματα, ελπίζοντας ότι έτσι θα βοηθούσε την κατάσταση στο σπίτι της. Η ίδια είπε ότι πίστευε αφελώς πως η επιτυχία και τα χρήματα θα σταματούσαν τους γονείς της από το να τσακώνονται και να πίνουν αλκοόλ.
«Η δουλειά με το μαγιό ήταν κάτι που προέκυψε μέσω κάποιου που γνώριζε η μητέρα μου εκείνη την εποχή, οπότε δεν ήταν κάτι που επιδίωξα συνειδητά», είπε. «Από την ηλικία των 16 απέκτησα μάνατζερ. Ήταν μια γυναίκα που λεγόταν Σαμάνθα Μποντ και φρόντιζε πολλά μοντέλα που έκαναν αισθησιακές φωτογραφίες». «Δεν μπορούσα πραγματικά να υπογράψω με πρακτορείο μόδας εκείνη την περίοδο, γιατί ήμουν πολύ καμπυλωτή. Θυμάμαι να μπαίνω στο πρακτορείο με τη σχολική μου στολή και να λέω “Δεν θα βρίσκομαι στην τρίτη σελίδα ή να κάνω τόπλες, αλλά θα κάνω σίγουρα εσώρουχα και μαγιό”. Ήμουν πολύ χαρούμενη με αυτό και με έκλεισαν για πολλές διαφορετικές δουλειές. Έκανα pop videos και διαφημίσεις και διάφορα άλλα. Είχα δύο χρόνια που δούλευα πολύ και πραγματικά το απολάμβανα και τα πήγαινα πολύ καλά» συμπλήρωσε.
Kelly Brook reflects on being sexualised aged 16 after swimsuit photoshoot launched her glamour modelling career: 'It was very uncomfortable' https://t.co/C5nFf8TIl6— Daily Mail (@DailyMail) November 13, 2025
