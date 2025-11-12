Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ πουλά αναμνηστικά από τη σειρά «Dawson's Creek» για να πληρώσει τις θεραπείες του για τον καρκίνο
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ πουλά αναμνηστικά από τη σειρά «Dawson's Creek» για να πληρώσει τις θεραπείες του για τον καρκίνο
Φυλούσα αυτούς τους θησαυρούς για χρόνια, περιμένοντας τη σωστή στιγμή για να κάνω κάτι με αυτούς, δήλωσε ο ηθοποιός
Αναμνηστικά από τη σειρά «Dawson’s Creek», στην οποία πρωταγωνίστησε, πουλά ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ προκειμένου να καλύψει τα έξοδα για τις θεραπείες του καρκίνου. Ο 48χρονος ηθοποιός έχει διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου, με τον ίδιο να αποκαλύπτει ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με την υγεία του πριν από έναν χρόνο.
Σύμφωνα με το περιοδικό People, ο Βαν Ντερ Μπικ συνεργάζεται με την εταιρεία Propstore για να δώσει στους θαυμαστές την ευκαιρία να αγοράσουν τα αντικείμενα στη δημοπρασία «Entertainment Memorabilia Live Auction» που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα καταλήξουν στον ίδιο τον ηθοποιό, ως οικονομική στήριξη στη μάχη του με τον καρκίνο.
Μεταξύ των προς πώληση αντικειμένων είναι το κολιέ που ο Ντόσον (Βαν Ντερ Μπικ) χάρισε στην Τζόι (Κέιτι Χολμς) για τον σχολικό χορό, με εκτιμώμενη τιμή μεταξύ 26.400 και 52.800 δολαρίων, καθώς και η ενδυμασία του Ντόσον από το πρώτο επεισόδιο της σειράς, που αποτιμάται γύρω στα 4.000 δολάρια. Ο Βαν Ντερ Μπηκ πουλά επίσης τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και το καπέλο των West Canaan Coyotes από την ταινία του 1999 «Varsity Blues».
«Φυλούσα αυτούς τους θησαυρούς για χρόνια, περιμένοντας τη σωστή στιγμή για να κάνω κάτι με αυτούς, και με όλες τις πρόσφατες απρόσμενες στροφές και ανατροπές που μου παρουσίασε η ζωή, είναι ξεκάθαρο ότι η στιγμή είναι τώρα», είπε ο ηθοποιός στο People.
Συνέχισε λέγοντας: «Παρότι νιώθω λίγη νοσταλγία, καθώς αποχωρίζομαι αυτά τα αντικείμενα, νιώθω καλά που μπορώ να τα προσφέρω μέσω της δημοπρασίας της Propstore, ώστε να τα μοιραστώ με όσους έχουν στηρίξει τη δουλειά μου όλα αυτά τα χρόνια».
Ο Βαν Ντερ Μπικ πρωταγωνίστησε στο «Dawson’s Creek» από το 1998 έως το 2003, μαζί με τις Κέιτι Χολμς, Μισέλ Γουίλιαμς και Τζόσουα Τζάκσον. Τον Σεπτέμβριο, αναγκάστηκε να απουσιάσει από το reunion του «Dawson’s Creek» λόγω του προβλήματος υγείας του. Οι υπόλοιποι συντελεστές συναντήθηκαν στο Richard Rodgers Theatre στη Νέα Υόρκη για ζωντανή ανάγνωση του σεναρίου του πρώτου επεισοδίου της σειράς. Η εκδήλωση στήριξε την οργάνωση F Cancer και τον ίδιο τον Βαν Ντερ Μπηκ.
«Παρά κάθε προσπάθεια… δεν θα μπορέσω να είμαι εκεί. Δεν θα μπορέσω να σταθώ πάνω σε εκείνη τη σκηνή και να ευχαριστήσω κάθε ψυχή στο θέατρο που εμφανίστηκε για μένα, και ενάντια στον καρκίνο, όταν το χρειαζόμουν περισσότερο», είχε αναφέρει ο ηθοποιός σε δήλωσή του στο Instagram.
Ο σταρ του «Hamilton», Λιν-Μανουέλ Μιράντα, πήρε τη θέση του στην εκδήλωση. Παρότι δεν ήταν εκεί αυτοπροσώπως, ο Βαν Ντερ Μπικ έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα για το reunion. Η σύζυγός του, Κίμπερλι, παρευρέθηκε με τα παιδιά τους και ανέβηκε στη σκηνή μαζί με το καστ για να τραγουδήσουν το τραγούδι των τίτλων αρχής της σειράς, το «I Don’t Want To Wait» της Πόλα Κόουλ.
James Van Der Beek Auctions Dawson's Creek, Varsity Blues Memorabilia (Exclusive) https://t.co/fTBPLwgFiF— People (@people) November 11, 2025
