Έλενα Κρίστενσεν: Η φωτογραφία με τη μητέρα της από τα παιδικά της χρόνια
Με αφορμή τα γενέθλια της μητέρας της, δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα μαζί της
Μία φωτογραφία από την εποχή που ήταν παιδί δημοσίευσε η Έλενα Κρίστενσεν, με αφορμή τα γενέθλια της μητέρας της. Το μοντέλο θέλησε να της ευχηθεί με μία ανάρτηση στα social media, στην οποία αναφέρθηκε με θαυμασμό σε εκείνη, λέγοντας πολλές ιστορίες έχει να διηγηθεί από τη ζωή της.
Η Έλενα Κρίστενσεν ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία σειρά φωτογραφιών με τη μητέρα της, από τα παιδικά της χρόνια έως σήμερα. Σε μία από αυτές μάλιστα, η ίδια εμφανίζεται μωρό ακόμα να παίζει σε μία πλαστική πισίνα με τη μητέρα της.
Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, έγραψε: «Μαμά, χαρούμενα 80α γενέθλια! Σε αγαπάμε τόσο πολύ, γιατί είσαι τόσο γεμάτη με αληθινή αγάπη. Τι εκπληκτική ζωή, από το να μεγαλώνεις στο Περού, να μετακομίσεις στους ωκεανούς στη Δανία, μέχρι να μεγαλώσεις την αδερφή μου και εμένα μαζί με τον μπαμπά, 3 εγγόνια και ένα δισέγγονο στο δρόμο και άλλα τόσα πολλά υπέροχα και απίστευτες ιστορίες να πούμε από όλες τις δεκαετίες (το βιβλίο μαμά, πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό).... Υπάρχει τόση πολλή αγάπη, σοφία και μαγεία γύρω σου και είμαστε απίστευτα ευλογημένοι που σε έχουμε δίπλα μας».
