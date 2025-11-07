Η Νταϊάν Ουόρεν πρωταγωνιστεί στο νέο βιντεοκλίπ της Kesha
H τραγουδοποιός υπογράφει τόσο τη μουσική, όσο και τους στίχους του κομματιού «Dear Me»
Η Νταϊάν Ουόρεν ενώνει τις δυνάμεις της με την Kesha στο νέο τραγούδι «Dear Me», το οποίο κυκλοφόρησε πριν από δύο μέρες, συνοδευόμενο από ένα λιτό αλλά φορτισμένο μουσικό βίντεο.
Η διάσημη δημιουργός της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, υπογράφει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους του κομματιού, ενώ στο βίντεο εμφανίζεται η ίδια να παίζει πιάνο, με την Kesha να ερμηνεύει την μπαλάντα. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο ντοκιμαντέρ «Diane Warren: Relentless», σε σκηνοθεσία της Μπες Κάργκμαν, το οποίο αποτυπώνει τη διαδρομή της γυναίκας που έγραψε μερικές από τις πιο εμβληματικές επιτυχίες του Χόλιγουντ.
Ανάμεσά τους, τα «Nothing's Gonna Stop Us Now» των Starship για την ταινία Mannequin (1987), «I Don't Want to Miss a Thing» των Aerosmith για το Armageddon (1998) και «Because You Loved Me» της Σελίν Ντιόν για το Up Close and Personal (1996).
Μιλώντας για το «Dear Me», η Νταϊάν Ουόρεν αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα τραγούδι-μήνυμα προς τον νεότερο εαυτό της, γραμμένο σε μια περίοδο σύγχυσης και αναζήτησης. Όπως εξήγησε, θεώρησε ότι η Kesha ήταν η ιδανική φωνή για να το αποδώσει.
«Πρώτα απ’ όλα, είναι μια από τις καλύτερες τραγουδίστριες στον πλανήτη. Οπότε ήξερα ότι θα το ερμηνεύσει συγκλονιστικά, κάτι που προφανώς κάνει», δήλωσε η Ουόρεν και πρόσθεσε: «Αλλά επίσης ήξερα πως έχει περάσει δύσκολες στιγμές στη ζωή της. Ήξερα ότι αυτό το τραγούδι θα τη συνεπάρει», πρόσθεσε η βραβευμένη δημιουργός.
