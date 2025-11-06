Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Πηνελόπη Πλάκα για την αποχή από την υποκριτική: Μετά από έναν χωρισμό σταμάτησα τη δουλειά, ρίχτηκα στην ψυχοθεραπεία
Δεν ήξερα ποια είμαι, πώς είμαι, εξομολογήθηκε η ηθοποιός
Στη διετή αποχή της από το θέατρο και την τηλεόραση αναφέρθηκε η Πηνελόπη Πλάκα, εξηγώντας ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε ένας χωρισμός. Όταν μια σχέση της τερματίστηκε, η ηθοποιός αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα στα επαγγελματικά της και στράφηκε στην ψυχοθεραπεία για να ανακαλύψει τον πραγματικό της εαυτό. Μέχρι τότε, όπως είπε, δεν γνώριζε ποια είναι.
Η Πηνελόπη Πλάκα ήταν καλεσμένη στο vidcast «#ga-Ranti» και ανέλυσε τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση να απομακρυνθεί για ένα διάστημα δύο ετών από τη δουλειά της. Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου.«Είχα απουσία δύο χρόνια γιατί κουράστηκα ψυχολογικά πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν καλά εγώ. Έγινε κάποιο γεγονός, ήταν ένας χωρισμός που πυροδότησε όλη την ιστορία. Χωρίζω, σταματώ τη δουλειά, ρίχνομαι στην ψυχοθεραπεία φουλ. Δεν ήξερα ποια είμαι, πώς είμαι. Ήμουν πάντα αυτή που περιμένει. Δεν ήμουν αυτή που έπαιρνε την απόφαση. Ήμουν αυτή που πάντα έπρεπε να κρατάει την ισορροπία, αλλά τώρα πια είμαι η ισορροπία», μοιράστηκε.
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι δέχεται πίεση από την οικογένειά της να παντρευτεί και να αποκτήσει παιδιά. «Σίγουρα νιώθω ότι κοινωνικά πιέζομαι. Η μητέρα μου μού λέει “άντε, ρε παιδί μου, βρες ένα καλό παιδί να κάνεις ένα παιδάκι”. Στο λέει γλυκά αλλά λίγο λίγο γίνεται μια πλύση εγκεφάλου. Μου λέει ο μπαμπά μου “‘άντε Πηνελόπη, θα το χάσεις το τρένο”. Και λέω “τι λες, Χριστιανέ; Τι είναι αυτά τα πράγματα που λες;”. Κάποια στιγμή με άγχωνε. Είπα όμως “δεν θα κάνετε αυτό που θέλετε εσείς, θα κάνω αυτό που θέλω εγώ», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Φούντωνα, είχα τεράστια εκζέματα, φαγούρα και κοκκινίλα σε όλο μου το κορμί. Νομίζω πως μέχρι τα τριάντα, σε όλα τα σίριαλ ήμουν παντού με μακιγιάζ. Όταν το κατάλαβα είπα “stop όλα”. Χωρίζω, σταματάω, δουλεύω, δεν μπορώ άλλο. Είμαι τέσσερα χρόνια καθαρή», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
