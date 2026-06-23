Πάτρα: Καταγγελία για ξυλοδαρμό 16χρονης από συνομήλική της
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα ξυλοδαρμός

Πάτρα: Καταγγελία για ξυλοδαρμό 16χρονης από συνομήλική της

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα, με 16χρονη να καταγγέλλει ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από συνομήλική της το βράδυ του περασμένου Σαββάτου

Πάτρα: Καταγγελία για ξυλοδαρμό 16χρονης από συνομήλική της
Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγγέλθηκε στις αστυνομικές αρχές της Πάτρας, προστιθέμενο σε μια σειρά παρόμοιων συμβάντων που έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλαν σήμερα οι γονείς 16χρονης, η ανήλικη φέρεται να δέχθηκε απρόκλητη επίθεση το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (20/6) στην οδό Αλεξάνδρου Υψηλάντου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας thebest.grη 16χρονη δέχθηκε χτύπημα από συνομήλική της, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια εμφανής αφορμή ή μεταξύ τους ένταση.

Για το περιστατικό έχει ήδη κινηθεί η προβλεπόμενη προανακριτική διαδικασία, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, καθώς και την ταυτότητα της φερόμενης δράστιδας.

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