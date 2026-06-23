Ανακαλύψτε γιατί το leasing αυτοκινήτου δεν είναι πια «εταιρική υπόθεση» και πώς μπορεί να σας γλιτώσει χρήματα, άγχος και χρόνο.
Πάτρα: Καταγγελία για ξυλοδαρμό 16χρονης από συνομήλική της
Πάτρα: Καταγγελία για ξυλοδαρμό 16χρονης από συνομήλική της
Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα, με 16χρονη να καταγγέλλει ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από συνομήλική της το βράδυ του περασμένου Σαββάτου
Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγγέλθηκε στις αστυνομικές αρχές της Πάτρας, προστιθέμενο σε μια σειρά παρόμοιων συμβάντων που έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστημα.
Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλαν σήμερα οι γονείς 16χρονης, η ανήλικη φέρεται να δέχθηκε απρόκλητη επίθεση το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (20/6) στην οδό Αλεξάνδρου Υψηλάντου.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας thebest.grη 16χρονη δέχθηκε χτύπημα από συνομήλική της, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια εμφανής αφορμή ή μεταξύ τους ένταση.
Για το περιστατικό έχει ήδη κινηθεί η προβλεπόμενη προανακριτική διαδικασία, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, καθώς και την ταυτότητα της φερόμενης δράστιδας.
Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλαν σήμερα οι γονείς 16χρονης, η ανήλικη φέρεται να δέχθηκε απρόκλητη επίθεση το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (20/6) στην οδό Αλεξάνδρου Υψηλάντου.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας thebest.grη 16χρονη δέχθηκε χτύπημα από συνομήλική της, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια εμφανής αφορμή ή μεταξύ τους ένταση.
Για το περιστατικό έχει ήδη κινηθεί η προβλεπόμενη προανακριτική διαδικασία, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, καθώς και την ταυτότητα της φερόμενης δράστιδας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα