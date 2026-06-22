Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Η Καίτη Γαρμπή ακυρώνει συναυλίες της λόγω προβλήματος υγείας: Ο γιατρός μου επέβαλε αφωνία και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου
Η Καίτη Γαρμπή ακυρώνει συναυλίες της λόγω προβλήματος υγείας: Ο γιατρός μου επέβαλε αφωνία και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου
Όλα θα πάνε τέλεια το ξέρω, να μην ανησυχείτε, θέλω την αγάπη και την προσευχή σας, είπε η τραγουδίστρια
Μέρος των προγραμματισμένων συναυλιών της ανακοίνωσε ότι ακυρώνει η Καίτη Γαρμπή λόγω ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει με την υγεία της, αποκαλύπτοντας ότι ο γιατρός της έχει επιβάλει αφωνία και ειδική αγωγή, προκειμένου να προστατευτεί η φωνή της.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενημερώνοντας τους θαυμαστές της πως πρέπει να ακολουθήσει αυστηρή αφωνία για τρεις εβδομάδες λόγω βαριάς φαρυγγολαρυγγίτιδας. Σημειώνεται ότι, η Καίτη Γαρμπή έχει προγραμματίσει την καλοκαιρινή περιοδεία «Με Εσένα Μόνο tour» μαζί με τον Διονύση Σχοινά.
Όπως εξήγησε η ίδια, μία ψύξη που προκλήθηκε στο πλατό του Just The 2 Of Us εξελίχθηκε σε φαρυγγολαρυγγίτιδα, ωστόσο η Καίτη Γαρμπή εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και θα βρεθεί σύντομα κοντά στο κοινό της, ζητώντας την αγάπη και την προσευχή όλων.
Συγκεκριμένα δήλωσε: «Στον τελικό του Just The 2 Of Us έπαθα μια πολύ γερή ψύξη. Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι, το οποίο παλεύω με κορτιζόνη για να επανέλθει εδώ και περίπου ένα μήνα. Κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται και βελτιώνεται. Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε και σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα. Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου».
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας η Καίτη Γαρμπή είπε: «Όλα θα πάνε τέλεια το ξέρω, να μην ανησυχείτε. Σε ένα μήνα περίπου θα είμαστε πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός και θα είμαι πολύ, πολύ καλά. Θέλω την αγάπη και την προσευχή σας».
Οι συναυλίες του «Με Εσένα Μόνο tour» που ακυρώνονται είναι σε Έδεσσα, Θεσσαλονίκη και Βόλο. Όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια ηλεκτρονικά μέσω της more.com, η επιστροφή χρημάτων θα γίνει αυτόματα στην κάρτα με την οποία έγινε η αγορά. Όσοι αγόρασαν εισιτήρια από φυσικά σημεία πώλησης με μετρητά, θα πρέπει να στείλουν τον αριθμό παραγγελίας στο email cancellations@paniklive.gr προκειμένου να τους επιστραφούν τα χρήματα. Οι υπόλοιπες συναυλίες του τουρ θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενημερώνοντας τους θαυμαστές της πως πρέπει να ακολουθήσει αυστηρή αφωνία για τρεις εβδομάδες λόγω βαριάς φαρυγγολαρυγγίτιδας. Σημειώνεται ότι, η Καίτη Γαρμπή έχει προγραμματίσει την καλοκαιρινή περιοδεία «Με Εσένα Μόνο tour» μαζί με τον Διονύση Σχοινά.
Όπως εξήγησε η ίδια, μία ψύξη που προκλήθηκε στο πλατό του Just The 2 Of Us εξελίχθηκε σε φαρυγγολαρυγγίτιδα, ωστόσο η Καίτη Γαρμπή εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και θα βρεθεί σύντομα κοντά στο κοινό της, ζητώντας την αγάπη και την προσευχή όλων.
Συγκεκριμένα δήλωσε: «Στον τελικό του Just The 2 Of Us έπαθα μια πολύ γερή ψύξη. Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι, το οποίο παλεύω με κορτιζόνη για να επανέλθει εδώ και περίπου ένα μήνα. Κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται και βελτιώνεται. Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε και σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα. Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Κλείνοντας η Καίτη Γαρμπή είπε: «Όλα θα πάνε τέλεια το ξέρω, να μην ανησυχείτε. Σε ένα μήνα περίπου θα είμαστε πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός και θα είμαι πολύ, πολύ καλά. Θέλω την αγάπη και την προσευχή σας».
Οι συναυλίες του «Με Εσένα Μόνο tour» που ακυρώνονται είναι σε Έδεσσα, Θεσσαλονίκη και Βόλο. Όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια ηλεκτρονικά μέσω της more.com, η επιστροφή χρημάτων θα γίνει αυτόματα στην κάρτα με την οποία έγινε η αγορά. Όσοι αγόρασαν εισιτήρια από φυσικά σημεία πώλησης με μετρητά, θα πρέπει να στείλουν τον αριθμό παραγγελίας στο email cancellations@paniklive.gr προκειμένου να τους επιστραφούν τα χρήματα. Οι υπόλοιπες συναυλίες του τουρ θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
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