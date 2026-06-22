Η Καίτη Γαρμπή ακυρώνει συναυλίες της λόγω προβλήματος υγείας: Ο γιατρός μου επέβαλε αφωνία και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου

«Με Εσένα Μόνο tour» μαζί με τον Διονύση Σχοινά.





φαρυγγολαρυγγίτιδα, ωστόσο η Καίτη Γαρμπή εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και θα βρεθεί σύντομα κοντά στο κοινό της, ζητώντας την αγάπη και την προσευχή όλων.





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eimai i Kaiti p agapouses❤️ (@kaitigarbi)

«Με Εσένα Μόνο tour»