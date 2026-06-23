Τραγωδία στα Ιωάννινα: 72χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα θάνατος

Τραγωδία στα Ιωάννινα: 72χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο σπίτι του

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος

Τραγωδία στα Ιωάννινα: 72χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο σπίτι του
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Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ σε χωριό της Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας, στα Ιωάννινα, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα epiruspost.gr, ένας 72χρονος άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην κατοικία όπου διέμενε από στενό συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο υπέστη σοκ αντικρίζοντας το θέαμα.

Ο ηλικιωμένος άνδρας είχε αυτοπυροβοληθεί με το όπλο που διατηρούσε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ από την πρώτη στιγμή αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
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