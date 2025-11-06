Σμαράγδα Καρύδη: Με κάποιον τρόπο οφείλω την ύπαρξή μου στην Αλίκη Βουγιουκλάκη
Σμαράγδα Καρύδη: Με κάποιον τρόπο οφείλω την ύπαρξή μου στην Αλίκη Βουγιουκλάκη
Οι γονείς μου γνωρίστηκαν στην παράσταση «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ανέφερε η ηθοποιός
Τον λόγο που η Αλίκη Βουγιουκλάκη έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή της Σμαράγδας Καρύδη, εξήγησε η ηθοποιός, λέγοντας ότι της οφείλει την ύπαρξή της, καθώς οι γονείς της γνωρίστηκαν σε παράσταση της αείμνηστης ηθοποιού.
Η Σμαράγδα Καρύδη προχώρησε σε μία εξομολόγηση για τον εκλιπόντα πατέρα της, Ντίνο Καρύδη και τη μητέρα της, Τζούλια Αργυροπούλου αναφέροντας πώς ξεκίνησε η σχέση τους, ενώ μίλησε και για τις ισορροπίες στην οικογένειά τους.
Στο τρέιλερ της εκπομπής «ΤΕΤ Α ΤΕΤ», για το επεισόδιο που θα προβληθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου με καλεσμένη τη Σμαράγδα Καρύδη, η ηθοποιός δήλωσε για τους γονείς της, αλλά και για την Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Πάντα οι γονείς μου ήταν σαν παιδιά. Κάποιες φορές μου έπαιρναν αυτόν τον ρόλο και έπρεπε να φερθώ πιο ώριμα» και πρόσθεσε: «Οι γονείς μου γνωρίστηκαν στην παράσταση “Η κόρη μου η σοσιαλίστρια” με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Με κάποιον τρόπο της οφείλω την ύπαρξή μου, γιατί γνωρίστηκαν εκεί».
Όσο για τα τελευταία χρόνια πριν φύγει ο Ντίνος Καρύδης από τη ζωή, η κόρη του δήλωσε ότι: «Ο μπαμπάς μου τα τελευταία χρόνια πριν φύγει, ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Είμαι σε μία φάση να δω κάποια πράγματα στη ζωή μου και να τα επαναπροσδιορίσω, αλλά δεν ξέρω αν οφείλεται στο ότι έφυγε ο μπαμπάς μου ή όχι».
Σε άλλο σημείο, η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε και για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη, σχολιάζοντας πως δεν την ενδιαφέρει το κεφάλαιο του γάμου: «Δεν έχω θέμα με το κομμάτι του γάμου, είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει. Ζω ευτυχώς σε μία εποχή που είναι ανεκτό μια γυναίκα να είναι σε σχέση με έναν άντρα χωρίς να είναι παντρεμένοι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που στο παρελθόν είχαμε ερωτικές σχέσεις και σήμερα είναι φίλοι μου. Με τις παλιές μου σχέσεις ζωής, τους αγαπάω αυτούς τους ανθρώπους, θέλω να είναι καλά».
