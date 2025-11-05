Κόρτνεϊ Καρντάσιαν για τη μητέρα της: Είμαι ευγνώμων για όλες τις στιγμές μαζί σου
Η Κρις Τζένερ έγινε 70 ετών και η κόρη της έστειλε και δημόσια τις ευχές της

Εβδομήντα ετών έγινε η Κρις Τζένερ και η κόρη της, Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, της ευχήθηκε με μια ανάρτηση στα social media.

Η 46χρονη τηλεπερσόνα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τις στιγμές που έχει μοιραστεί με τη μητέρα της, ενώ δήλωσε ανυπόμονη για τους εορτασμούς των γενεθλίων της.

Παράλληλα, δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες από το παρελθόν και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Η μαμά είναι 70! Ευγνώμων για όλες τις στιγμές μαζί σου. Ανυπομονώ να σε γιορτάσουμε».

Η δημοσίευση της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν


