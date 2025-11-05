Κλόε Καρντάσιαν σε Κρις Τζένερ: Είσαι ο παλμός της οικογένειάς μας, το φως που μας οδηγεί όλους
Κλόε Καρντάσιαν σε Κρις Τζένερ: Είσαι ο παλμός της οικογένειάς μας, το φως που μας οδηγεί όλους
Δημιούργησες αυτό το όμορφο, γεμάτο αγάπη σύμπαν που αποκαλούμε σπίτι, έγραψε στο Instagram για τη μητέρα της με αφορμή τα 70ά της γενέθλια
Τα 70ά της γενέθλια γιορτάζει σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, η Κρις Τζένερ, και η Κλόε Καρντάσιαν προχώρησε σε μια ανάρτηση για να της στείλει και δημόσια τις ευχές της, αλλά και για να της εκφράσει την αγάπη της.
Αφού μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες της μητέρας της, αλλά και κοινά τους στιγμιότυπα, η διάσημη τηλεπερσόνα περιέγραψε τι σημαίνει για εκείνη η παρουσία της ζωής της και στάθηκε σε όλα όσα της έχει διδάξει.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Χρόνια πολλά στη βασίλισσά μου. Μαμά, εβδομήντα χρόνια καθαρής μαγείας, χάριτος, γέλιου και—το σημαντικότερο—αγάπης. Κάπως καταφέρνεις να γίνεσαι όλο και πιο λαμπερή. Πιο εκθαμβωτική μέρα με τη μέρα. Είσαι ο παλμός της οικογένειάς μας, το φως που μας οδηγεί όλους, εκείνη που δημιούργησε αυτό το όμορφο, άγριο, γεμάτο αγάπη σύμπαν που αποκαλούμε σπίτι. Αυτή είναι η υπερδύναμή σου, η αγάπη σου, απεριόριστη, άνευ όρων, αιώνια. Είσαι μια γυναίκα που μπορεί να φοράει ρούχα υψηλής ραπτικής και να χορεύει πάνω σε ένα τραπέζι με ένα μαρτίνι στο χέρι— αυτός ο χαμαιλέοντας είσαι. Τα κάνεις όλα με τόση χάρη. Μας θυμίζεις ότι η ζωή είναι για να τη ζεις! Κάθε στιγμή μαζί σου μοιάζει με όνειρο — το πιο γλυκό όνειρο».
Η Κλόε Καρντάσιαν υπογράμμισε στη συνέχεια την έμπνευση που της δίνει καθημερινά η μητέρα της. «Μαμά, είσαι η μεγαλύτερη έμπνευσή μου. Το παράδειγμα στο οποίο ανατρέχω κάθε μέρα. Μου έδειξες ότι η δύναμη μπορεί να είναι τρυφερή, ότι η καλοσύνη μπορεί να είναι ισχυρή και ότι η ομορφιά έχει ατελείωτα επίπεδα. Έχτισες ένα βασίλειο ριζωμένο στη συμπόνια και τη χαρά, και μας έκανες όλους να έχουμε καλύτερες, πιο λαμπερές ψυχές μόνο και μόνο επειδή είσαι δική μας. Ποτέ δεν θα υπάρξει αρκετός χρόνος για να σ’ αγαπώ όπως αξίζεις να αγαπιέσαι, για να σε ευχαριστήσω για τον τρόπο που μας κράτησες, μας καθοδήγησες και μας έκανες να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Είσαι η βασίλισσά μας, η μούσα μας, η προστάτιδά μας, το παντοτινό μας σπίτι», πρόσθεσε.
«Σήμερα λοιπόν σε γιορτάζουμε. Τη γυναίκα που ορίζει την αγάπη, το γέλιο. Τη γυναίκα που δημιούργησε μαγεία από τη μητρότητα. Σε αγαπώ δυνατά και βαθιά μέχρι να τελειώσει ο χρόνος», κατέληξε.
Δείτε την ανάρτησή της
