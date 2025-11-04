Νίκος Γρίτσης: Στη φυλακή κατάλαβα τα όριά μου και ότι δεν ήμουν μάγκας και νταής
Δεν έχεις συχνά την ευκαιρία να βλέπεις πέντε φονιάδες μαζεμένους σε πέντε τετραγωνικά μέτρα, δήλωσε ο στιχουργός για την περίοδο που έζησε στη φυλακή
Την εμπειρία του από τη φυλακή περιέγραψε ο Νίκος Γρίτσης, εξηγώντας πως εκεί αντιλήφθηκε τα όριά του και συγκεκριμένα ότι η εικόνα που είχε παλαιότερα για τον ανδρισμό του ήταν λανθασμένη.
Ο στιχουργός παρέμεινε στη φυλακή για 15 μήνες και, όπως ανέφερε, βίωσε μια από τις πιο ταραχώδεις περιόδους του σωφρονιστικού συστήματος, το 1995, όταν σημειώνονταν εξεγέρσεις και υπήρχαν νεκροί σε πολλές φυλακές.
Πέρασε από τον Κορυδαλλό, την Πάτρα και το Ναύπλιο, ερχόμενος αντιμέτωπος με τη σκληρότητα του εγκλεισμού και τη συνύπαρξη με βαρυποινίτες. Όπως δήλωσε την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στην εκπομπή «EQ», η εμπειρία αυτή δεν τον φόβισε, αλλά του έδειξε τα όριά του.
Δείτε το βίντεο
Όπως ανέφερε ο Νίκος Γρίτσης: «Μπήκα σε μια δύσκολη εποχή στη φυλακή, είχαν πολλές εξεγέρσεις το 1995, είχαν κάνει εξέγερση σε όλες τις ελληνικές φυλακές. Είχε νεκρούς στον Κορυδαλλό. Μπήκα στον Κορυδαλλό, μετά την Πάτρα, μετά στο Ναύπλιο. Έζησα ένα εργάκι, το οποίο συμπυκνωμένο μου έδειξε μια εικόνα αγριάδας. Μέσα από εκεί γνώρισα τον ανθρώπινο παράγοντα πολύ καλύτερα. Δεν έχεις συχνά την ευκαιρία να βλέπεις πέντε φονιάδες μαζεμένους σε πέντε τετραγωνικά μέτρα. Δεν με τρόμαζαν όσα είδα στη φυλακή, θεώρησα τον εαυτό μου πολύ άντρα. Εκεί κατάλαβα τα όρια μου ως άντρας και δεν εννοώ ερωτικά, αλλά πόσο μάγκας και νταής είμαι, που κατάλαβα ότι δεν είμαι και πρέπει να ασχοληθώ με κάτι άλλο».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, μίλησε για τις παραβατικές συμπεριφορές, σχολιάζοντας τι τον ωθούσε σε παράνομες πράξεις: «Αντιλαμβανόμουν ότι έβγαινα εκτός νόμου και όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη φυλάκιση, αλλά και την κοινωνία. Ήθελα να κεντρίσω και να κερδίσω την προσοχή όλων. Δεν ήμουν ποτέ ο άριστος μαθητής ή αθλητής, οπότε το έκανα με έναν άλλο τρόπο. Δεν μπορούσα να κλέψω και να κάνω απόλυτο κακό, δεν χτύπησα ποτέ άνθρωπο μαζί με κάποιον άλλον, ήμουν πάντα μόνος μου. Όταν χτυπούσα κάποιον δεν κοιμόμουν για ημέρες, δεν ήμουν τόσο μάγκας».
Δείτε το βίντεο
