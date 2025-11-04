Η Βέρα Γουάνγκ εμφανίστηκε με ιδιαίτερο τοπ στα 76 της - Δείτε φωτογραφία

Νοεμβρίου στα βραβεία CFDA Fashion

Με ιδιαίτερο outfit και συγκεκριμένα ένα αποκαλυπτικό τοπ εμφανίστηκε η 76χρονηΗ σχεδιάστρια έδωσε το «παρών» τη Δευτέρα 3, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό σύνολο που δεν πέρασε απαρατήρητο. Η Βέρα Γουάνγκ εμφανίστηκε με μαύρο bralette και μια λευκή, μακριά φούστα, δημιουργώντας ένα εκλεπτυσμένο αλλά ταυτόχρονα τολμηρό αποτέλεσμα.Το τοπ διέθετε μακριά, φαρδιά μανίκια με πλούσιες μανσέτες που αγκάλιαζαν τους καρπούς της, προσθέτοντας μια δόση θεατρικότητας στο σύνολο. Το look ολοκληρώθηκε με μαύρα γυαλιά ηλίου και διακριτικό μακιγιάζ, ενώ τα μακριά καστανά μαλλιά της έπεφταν μέχρι τη μέση.Η σχεδιάστρια βρέθηκε στην εκδήλωση για να τιμήσει τη βραδιά αφιερωμένη σε σημαντικές προσωπικότητες της μόδας, όπως οι Τζέρι Λορέντζο, Σίνθια Ρόουλι, Αντρέ Γουόκερ, Πίτερ Μίλερ, Ντονατέλα Βερσάτσε και Σάρα Μούνβες, ενώ ο ράπερ A$AP Rocky τιμήθηκε με το βραβείο Fashion Icon.Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Βέρα Γουάνγκ βρέθηκε στα CFDA, καθώς στο παρελθόν έχει διακριθεί με σημαντικά βραβεία: το Womenswear Designer of the Year και το Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award, το 2005 και το 2013 αντίστοιχα. Παράλληλα, συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού μαζί με κορυφαίους οίκους της μόδας, όπως οι Ραλφ Λόρεν, Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ, Τόρι Μπερτς και Μάικλ Κορς.Τον Ιούνιο, η σχεδιάστρια έκλεισε τα 76, αλλά όπως αποκάλυψε στο περιοδικό «People» πριν από τα γενέθλιά της, είχε δισταγμούς για το αν θα διοργάνωνε το καθιερωμένο πάρτι της. «Μετά τα 75α γενέθλιά μου πέρυσι, είπα: “Ίσως να μην χρειάζεται να το γιορτάζεις μετά τα 75”», ανέφερε.Λίγο πριν τα 75α γενέθλιά της, η Βέρα Γουάνγκ είχε δηλώσει στο ίδιο μέσο πως σκοπεύει να συνεχίσει να εργάζεται με το ίδιο πάθος. «Ίσως είμαι λίγο σαν τον Γουόρεν Μπάφετ ή τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ — σκοπεύω να συνεχίσω να προχωρώ, γιατί νιώθω ότι τώρα μπορώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Προσπαθώ να σέβομαι αυτή τη φωνή μέσα μου που με ωθεί να δημιουργώ, κι αυτό είναι το πιο σημαντικό», είχε πει χαρακτηριστικά.: AP