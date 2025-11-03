Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ θα πρωταγωνιστήσει στο θρίλερ «King Snake» του Τζεφ Νίκολς
Στο πλευρό της ο Ντρου Στάρκι και ο Μάικλ Σάνον
Ένα σκοτεινό και ατμοσφαιρικό γοτθικό θρίλερ ετοιμάζει ο Τζεφ Νίκολς, με τίτλο «King Snake», φέρνοντας μαζί τρία διάσημα ονόματα του Χόλιγουντ, τη Μάργκαρετ Κουάλεϊ, τον Ντρου Στάρκι και τον Μάικλ Σάνον. Η νέα ταινία, που χρηματοδοτείται από τη FilmNation, θα παρουσιαστεί στην επικείμενη αγορά του American Film Market (AFM).
Ο Τζεφ Νίκολς, γνωστός για ταινίες όπως «Take Shelter», «Mud» και «Loving», υπογράφει την παραγωγή μαζί με τους Brian Kavanaugh-Jones και Sarah Green της Tri-State Pictures, ενώ στην ομάδα παραγωγής συμμετέχει και η Range Media Partners, σύμφωνα με το Deadline.
