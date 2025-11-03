Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ θα πρωταγωνιστήσει στο θρίλερ «King Snake» του Τζεφ Νίκολς
Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ θα πρωταγωνιστήσει στο θρίλερ «King Snake» του Τζεφ Νίκολς

Στο πλευρό της ο Ντρου Στάρκι και ο Μάικλ Σάνον

Γεωργία Κοτζιά
Ένα σκοτεινό και ατμοσφαιρικό γοτθικό θρίλερ ετοιμάζει ο Τζεφ Νίκολς, με τίτλο «King Snake», φέρνοντας μαζί τρία διάσημα ονόματα του Χόλιγουντ, τη Μάργκαρετ Κουάλεϊ, τον Ντρου Στάρκι και τον Μάικλ Σάνον. Η νέα ταινία, που χρηματοδοτείται από τη FilmNation, θα παρουσιαστεί στην επικείμενη αγορά του American Film Market (AFM).

Το King Snake αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού ζευγαριού που κληρονομεί ένα αγρόκτημα στην επαρχία του Αρκάνσας. Όταν αποφασίζουν να εγκατασταθούν εκεί, έρχονται αντιμέτωποι με τους δαίμονες, κυριολεκτικά και μεταφορικά, που στοιχειώνουν την οικογενειακή τους κληρονομιά. Στην ταινία, όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη, «δυνάμεις του καλού και του κακού συγκρούονται σε μια ιστορία τρόμου, όπου οι προκλήσεις του πραγματικού κόσμου συναντιούνται με απόκοσμα πλάσματα και αρχαίους μύθους».

Η FilmNation, που στηρίζει την παραγωγή, περιγράφει το νέο εγχείρημα του Νίκολς ως ένα εντυπωσιακό δείγμα σύγχρονου γοτθικού κινηματογράφου. «Ο Τζεφ είναι ένας μοναδικός δημιουργός και το King Snake θα μαγέψει και θα γοητεύσει το κοινό σε όλο τον κόσμο με ένα ανατριχιαστικό νέο όραμα των μεταφυσικών δυνάμεων που αιωρούνται πάνω από τις καθημερινές μας πεποιθήσεις», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γκλεν Μπάσνερ.

Ο Τζεφ Νίκολς, γνωστός για ταινίες όπως «Take Shelter», «Mud» και «Loving», υπογράφει την παραγωγή μαζί με τους Brian Kavanaugh-Jones και Sarah Green της Tri-State Pictures, ενώ στην ομάδα παραγωγής συμμετέχει και η Range Media Partners, σύμφωνα με το Deadline.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Γεωργία Κοτζιά
