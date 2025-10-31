Κάρμεν Ρουγγέρη για Ναταλία Λιονάκη: Δεν είχα σοκαριστεί με την απόφασή της να γίνει μοναχή
«Κάτι πολύ ωραίο θα μου συμβεί», μου είχε πει, ανέφερε η ηθοποιός
Την αντίδρασή της όταν έμαθε ότι η Ναταλία Λιονάκη αποφάσισε να εγκαταλείψει την υποκριτική και την κοσμική ζωή για να στραφεί στον μοναχισμό περιέγραψε η Κάρμεν Ρουγγέρη. Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί στις τηλεοπτικές σειρές «Η ώρα η καλή» και «Σαράντα κύματα».
Η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν της προκάλεσε σοκ η μεγάλη αλλαγή που επέλεξε να κάνει στη ζωή της η Ναταλία Λιονάκη πριν από περίπου 15 χρόνια. Επίσης, μοιράστηκε μια συζήτηση που είχαν κάνει πριν εκείνη γίνει μοναχή και πάρει το όνομα Φεβρωνία. Όπως είπε, χωρίς να της αποκαλύψει τα σχέδιά της, της είχε εκμυστηρευτεί ότι επρόκειτο να της συμβεί κάτι πολύ όμορφο.
Η Κάρμεν Ρουγγέρη αποκάλυψε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ότι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στο σίριαλ «Σαράντα Κύματα» της είχε προτείνει να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη θεατρική παράσταση που ετοίμαζε. «Της είχα προτείνει να παίξει την ωραία Ελένη. Μου είπε θα το σκεφτεί και θα μου πει, αλλά μετά από λίγες ημέρες μου είπε: Όχι, δεν μπορώ να παίξω μαζί σας γιατί κάτι πολύ ωραίο θα μου συμβεί. Δεν σοκαρίστηκα, ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο», θυμήθηκε.
Η ηθοποιός τόνισε πως θα αποδεχόταν κάθε απόφαση των παιδιών της. Θα στεκόταν απέναντί τους, μόνο αν εκδήλωναν κάποια παραβατική συμπεριφορά. «Αν ήταν και το παιδί μου θα το δεχόμουν. Θα επέβαινα αν έκανε κάτι κακό, δεν πήγαινα να υπερασπιστώ, θα πήγαινα να το καταγγείλω στην αστυνομία», συμπλήρωσε.
