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Ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχείο της Κρήτης υπέστη 27χρονος
Ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχείο της Κρήτης υπέστη 27χρονος
Ο νεαρός διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ
Ηλεκτροπληξία υπέστη 27χρονος σε ξενοδοχειακή μονάδα της Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Σύμφωνα με το ekriti.gr, ο 27χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές και με ιδιωτικό ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Κατά τη διάρκεια της διακομιδής και ενώ το ασθενοφόρο βρισκόταν καθ’ οδόν, ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ για τη σοβαρότητα της κατάστασης του 27χρονου. Άμεσα ενημερώθηκε γιατρός του ΕΚΑΒ, ο οποίος συνάντησε το ιδιωτικό ασθενοφόρο στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού και ανέλαβε τη συνοδεία του ασθενούς μέχρι το νοσοκομείο, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Ο 27χρονος έφτασε στο ΠΑΓΝΗ όπου παραδόθηκε στους γιατρούς για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Σύμφωνα με το ekriti.gr, ο 27χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές και με ιδιωτικό ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Κατά τη διάρκεια της διακομιδής και ενώ το ασθενοφόρο βρισκόταν καθ’ οδόν, ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ για τη σοβαρότητα της κατάστασης του 27χρονου. Άμεσα ενημερώθηκε γιατρός του ΕΚΑΒ, ο οποίος συνάντησε το ιδιωτικό ασθενοφόρο στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού και ανέλαβε τη συνοδεία του ασθενούς μέχρι το νοσοκομείο, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Ο 27χρονος έφτασε στο ΠΑΓΝΗ όπου παραδόθηκε στους γιατρούς για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
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