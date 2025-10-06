Ο Παναγιώτης Πετράκης στηρίζει τη Ναταλία Λιονάκη: «Οι μοναχοί όταν παίρνουν τον όρκο τους, δεν έχουν πλέον οικογένεια»
Η οικογένειά τους είναι μόνο ο Χριστός που νυμφεύονται, πρόσθεσε
Για την πίστη του μίλησε ο Παναγιώτης Πετράκης και με αφορμή την κουβέντα αυτή, αναφέρθηκε και στη Ναταλία Λιονάκη, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια έχει επιλέξει τον μοναχισμό, ζώντας ως Μοναχή Φεβρωνία σε μοναστήρι της Κένυας. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στη δική του σχέση με τη θρησκεία, σημειώνοντας πως αυτή η σύνδεση υπήρχε από τα παιδικά του χρόνια. Στη συνέχεια, δικαιολόγησε την πρώην συνάδελφό του για την απόφασή της να μην έχει επικοινωνία με την οικογένειά της, ενώ σχολίασε και τις δηλώσεις της μητέρας της.
Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Πρωινό», ο Παναγιώτης Πετράκης είπε αρχικά για τον ίδιο: «Υπήρχε πάντα η σύνδεση με τα θεία, ως παρακαταθήκη της γιαγιάς μου και του παππού μου. Στη διάρκεια της ζωής μου το έχασα και τα τελευταία χρόνια μπήκα στη διαδικασία να ανακαλύψω τι είναι αυτό που πραγματικά πιστεύω. Ήταν αυτό που αποκαλώ εγώ “η αγία κατραπακιά”. Έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή μου που όλα αυτά που θεωρούσα σημαντικά, αρχίζουν να καταρρέουν. Η μετοχή μου στα μυστήρια της εκκλησίας, η εξομολόγηση και η θεία μετάληψη, με έβγαλαν από αυτό το τούνελ».
Μιλώντας για τον μοναχισμό, ο Παναγιώτης Πετράκης εξήγησε πως πρόκειται για έναν απαιτητικό δρόμο, που απαιτεί πλήρη υπακοή. «Η ζωή του μοναχού είναι μία δύσκολη ζωή. Οφείλεις να παραχωρήσεις το δικό σου θέλημα σε αυτά που θα σου ορίσει ο ηγούμενος. Είναι μία δύσκολη ζωή, που εγώ δε νομίζω ότι κάνω γι’ αυτήν. Είμαι πολύ εγωιστής και εγωκεντρικός για να μπορέσω να υποταχθώ», παραδέχτηκε.
Αναφερόμενος στη Ναταλία Λιονάκη και στις πρόσφατες δηλώσεις της μητέρας της για την επιλογή της κόρης της να γίνει μοναχή, ο ηθοποιός σχολίασε: «Οι προτεραιότητες που θέτουμε ως κοινωνία στη ζωή είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που θέτει το Ευαγγέλιο. Για τον Χριστιανό, ο απόλυτος στόχος για να θεωρηθεί επιτυχημένος είναι να καθαρίσει από τα πάθη του, να καθαρίσει τη ψυχή του, να φωτιστεί και να λάβει αυτό το υπέρτατο δώρο από το Άγιο Πνεύμα που λέγεται θέωση. Δεν υπάρχει πρέπει στο πώς πρέπει να αντιδράσει ένας γονιός».
Κλείνοντας, ο Παναγιώτης Πετράκης τόνισε πως η απόφαση ενός παιδιού να ακολουθήσει τον μοναχισμό μπορεί να είναι πηγή ευλογίας και για την οικογένειά του. «Ο γονιός πρέπει να αφουγκραστεί τις ανάγκες του παιδιού του και, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, να το δει σαν μια ευκαιρία να έρθει η ευλογία σε όλη την οικογένεια. Οι μοναχοί όταν παίρνουν τον όρκο τους δεν έχουν πλέον οικογένεια, η οικογένειά τους είναι μόνο ο Χριστός που νυμφεύονται», κατέληξε.
