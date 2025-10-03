Ναταλία Λιονάκη: Δεν με ενδιαφέρει τι λέει η εκκλησία, ήμουν δίπλα στην κόρη μου, δεν έχω να με κατηγορήσω για κάτι, είπε η μητέρα της



Σε άλλο σημείο, έθεσε ερωτήματα για τις πρακτικές μέσα στα μοναστήρια:

Με έμφαση στη δική της πίστη, η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη υπογράμμισε:

Η Τζένη Λιονάκη

κατέληξε λέγοντας ότι η κόρη της μεγάλωσε με αγάπη και φροντίδα:

«Πληροφορηθείσα η αδελφή Φεβρωνία περί της ασχήμιας αυτής εξέφρασε τη θλίψη της»



Μετά τις τοποθετήσεις που έκανε πριν από λίγες ημέρες ημητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, ήρθε η πρώτη αντίδραση από τη μοναχή Φεβρωνία. Η απάντηση μεταφέρθηκε μέσω του Πρεσβύτερου ιερέα Πατέρα Τιμόθεου και προβλήθηκε στην εκπομπή «Weekend Live» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.



Ο Πατέρας Τιμόθεος δήλωσε: «Μετά λύπης πληροφορηθήκαμε πως τις τελευταίες ημέρες γίνεται συζήτησις εις την ελληνικήν δημόσια σφαίρα με επίδικο το δικαίωμα ενός ανθρώπου και δη μιας γυναίκας να ακολουθήσει την κλήση της και να αφοσιωθεί στο θέλημα του Θεού. Η κυρία Τζένη Λιονάκη, κατά σάρκα μητέρα της Μοναχής Φεβρωνίας, την οποία γνωρίζω, τιμώ και εν χριστώ αγαπώ, προέβη σε άνευ προηγουμένου χαρακτηρισμούς καταφερόμενο εναντίον της πεμπτουσίας της ορθόδοξου πίστεως ήτοι του μοναχισμού. Πληροφορηθείσα η αδελφή Φεβρωνία περί της ασχήμιας αυτής εξέφρασε τη θλίψη της και ανέφερε πως "είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου"».

