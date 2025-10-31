Ελένη Καστάνη: Έχω χάσει συνολικά 18 κιλά για λόγους υγείας, ο γιατρός μου «χτύπησε» καμπανάκι
Οι εξετάσεις μου ήταν πολύ επιβαρυμένες, ανέφερε η ηθοποιός

Τον λόγο που έχασε συνολικά 18 κιλά αποκάλυψε η Ελένη Καστάνη, εξηγώντας πως η απόφαση αυτή είχε καθαρά ιατρικό κίνητρο, καθώς –όπως είπε– ο γιατρός της «χτύπησε καμπανάκι» για θέματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη το βράδυ της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» μιλώντας για την αλλαγή στην εμφάνισή της, τη γυμναστική που ακολουθεί, ενώ εξήγησε πώς οδηγήθηκε στην απώλεια βάρους.  

Λόγω της ηλικίας της, όπως τόνισε η Ελένη Καστάνη, έκρινε απαραίτητο να χάσει κιλά με το περπάτημα να αποτελεί ένα νέο κομμάτι της ρουτίνας της. «Συνολικά έχω χάσει 18 κιλά. Δεν το συνειδητοποιώ ότι είμαι διαφορετική. Το έκανα για λόγους υγείας, λόγω της ηλικίας έπρεπε να χάσω κάποια κιλά. Περπατούσα και κολυμπούσα στην Κρήτη που ήμουν για δύο μήνες. Τώρα μου έμεινε το περπάτημα στο Πεδίον του Άρεως», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Δείτε το βίντεο


Στη συνέχειας, η Ελένη Καστάνη παραδέχτηκε ότι για χρόνια αγνοούσε τις προειδοποιήσεις του γιατρού της, μέχρι που οι εξετάσεις της έδειξαν επιβαρυμένα αποτελέσματα. Μετά την απώλεια βάρους, τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν σημαντικ: «Ακολουθώ τη διατροφή του γιατρού. Μου τα έλεγε χρόνια, αλλά εγώ δεν τα άκουγα. Χτύπησε καμπανάκι. Οι εξετάσεις μου δεν ήταν ποτέ καλές. Πάντα ήταν πολύ επιβαρυμένες. Ήμουν στα 92 κιλά, έπεσα κάτω από τα 80. Οι εξετάσεις μου πλέον είναι καλύτερες, έκοψα τα μισά χάπια».

