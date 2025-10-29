Ο Άνταμ Ντράιβερ πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά «Rabbit, Rabbit»
GALA
Άνταμ Ντράιβερ Netflix Σειρά

Ο Άνταμ Ντράιβερ πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά «Rabbit, Rabbit»

Η σειρά θα ακολουθεί έναν δραπέτη που παίρνει ομήρους προσπαθώντας να διαπραγματευτεί την ελευθερία του

Ο Άνταμ Ντράιβερ πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά «Rabbit, Rabbit»
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Άνταμ Ντράιβερ θα πρωταγωνιστήσει στη δραματική σειρά του Netflix με τίτλο «Rabbit, Rabbit». Το σενάριο υπογράφει ο Πίτερ Κρεγκ («The Town», «The Batman»), ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Φίλιπ Μπαραντίνι, ο οποίος κέρδισε Emmy για τη δουλειά του στη σειρά του Netflix «Adolescence».

Το «Rabbit, Rabbit» ακολουθεί έναν δραπέτη, ο οποίος, όταν περικυκλώνεται από τις Αρχές σε ένα σημείο στάσης φορτηγών, παίρνει ομήρους προσπαθώντας να διαπραγματευτεί την ελευθερία του.

Η αντιπαράθεση κλιμακώνεται γρήγορα σε ένα «κοινωνικό πείραμα με τους ομήρους του» και μετατρέπεται σε «μια συναισθηματική παρτίδα πόκερ με έναν βετεράνο διαπραγματευτή κρίσεων του FBI».

Ο Κρεγκ είναι showrunner, σεναριογράφος και δημιουργός της σειράς, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι επίσης ο σκηνοθέτης Μπαραντίνι, ο Ντράιβερ, η Σαμάνθα Μπέντοου για λογαριασμό της εταιρείας τους It’s All Made Up Productions και ο Μπράιαν Άνκλες υπό την ομπρέλα της Night Owl που μοιράζεται με τον Κρεγκ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων - Η νέα όψη του υπ. Εθνικής Άμυνας

Αργολίδα: Βαριά ποινή 15 ετών και στον συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

Καταγγελία Νίκου Παπανδρέου: Ακροδεξιά oργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Μια υπόσχεση που αξίζει να δοκιμάσεις

Η σειρά Nature’s Promise της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι κάτι περισσότερο από μια σειρά προϊόντων. Είναι μια υπόσχεση για ποιότητα, μια δέσμευση για υγεία, ένας δρόμος προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής αλλά και «Προϊόν της Χρονιάς» 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης