Ο Άνταμ Ντράιβερ πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά «Rabbit, Rabbit»
Η σειρά θα ακολουθεί έναν δραπέτη που παίρνει ομήρους προσπαθώντας να διαπραγματευτεί την ελευθερία του
Ο Άνταμ Ντράιβερ θα πρωταγωνιστήσει στη δραματική σειρά του Netflix με τίτλο «Rabbit, Rabbit». Το σενάριο υπογράφει ο Πίτερ Κρεγκ («The Town», «The Batman»), ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Φίλιπ Μπαραντίνι, ο οποίος κέρδισε Emmy για τη δουλειά του στη σειρά του Netflix «Adolescence».
Το «Rabbit, Rabbit» ακολουθεί έναν δραπέτη, ο οποίος, όταν περικυκλώνεται από τις Αρχές σε ένα σημείο στάσης φορτηγών, παίρνει ομήρους προσπαθώντας να διαπραγματευτεί την ελευθερία του.
Η αντιπαράθεση κλιμακώνεται γρήγορα σε ένα «κοινωνικό πείραμα με τους ομήρους του» και μετατρέπεται σε «μια συναισθηματική παρτίδα πόκερ με έναν βετεράνο διαπραγματευτή κρίσεων του FBI».
Ο Κρεγκ είναι showrunner, σεναριογράφος και δημιουργός της σειράς, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι επίσης ο σκηνοθέτης Μπαραντίνι, ο Ντράιβερ, η Σαμάνθα Μπέντοου για λογαριασμό της εταιρείας τους It’s All Made Up Productions και ο Μπράιαν Άνκλες υπό την ομπρέλα της Night Owl που μοιράζεται με τον Κρεγκ.
Adam Driver will star in a hostage drama series from Netflix titled “Rabbit, Rabbit.”— Variety (@Variety) October 29, 2025
The logline reads: “When an escaped convict is cornered by law enforcement at a truck stop, he takes hostages in an effort to bargain for his freedom. But the standoff soon escalates into an… pic.twitter.com/lM6OcXcLrJ
