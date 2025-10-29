Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Η Καραβάτου ανανέωσε, «Σόι», Κανάκης και Λαζόπουλος επιστρέφουν, φουλ αλλαγές για να σωθεί η τηλεοπτική παρτίδα
Δύσκολη η εικόνα για τις εκπομπές που φλερτάρουν σε μεγάλο ποσοστό με μονοψήφιες επιδόσεις και νέες πρεμιέρες για τις επόμενες ημέρες
Με ανακοίνωση που δόθηκε στην δημοσιότητα σήμερα το πρωί, ο ΑΝΤ1 έκανε και επίσημα γνωστή την ανανέωση της συνεργασίας του με την Κατερίνα Καραβάτου. Κάτι που κυκλοφορεί ως πληροφορία εδώ και αρκετές ημέρες, ωστόσο δίχως να γίνεται σαφές ποια εκπομπή και πότε θα παρουσιάσει η Κατερίνα Καραβάτου μετά την πολύ επιτυχημένη παρουσία της στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του σταθμού.
Στο Μαρούσι πάντως, δεν βιάζονται να ανακοινώσουν τα πλάνα τους για την παρουσιάστρια, αφήνοντας να γίνει κατανοητό πως δεν προβλέπεται να δρομολογηθεί κάτι μέσα στο 2025. Ωστόσο τα βλέμματα στον ΑΝΤ1 στρέφονται στην επιστροφή των «Ράδιο Αρβύλα» στις 3 Νοεμβρίου, μετά και την ανανέωση της συνεργασίας τους με τρεις εκπομπές:. Ράδιο Αρβύλα», «Boomers», «Vinyλιο. Φέτος, το «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφει για 19η σεζόν, οι «Boomers» έρχονται για 3η σεζόν, ενώ το «Vinylio», διανύει την 8η πλέον σεζόν του.
Πρεμιέρα και για τη νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο. Πρωταγωνιστούν οι: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη.
Επιστροφή απόψε και για μία ακόμη σατιρική εκπομπή, το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο και την πρώτη για φέτος εκπομπή στις 21.00, στο Mega. Μία ακόμη πρεμιέρα για τον σταθμό είναι αυτή της σειράς «Μια νύχτα μόνο» με τον Δημήτρη Λάλο και την Μαριλίτα Λαμπροπούλου η οποία θα προβληθεί για πρώτη φορά το Σάββατο, 1 Νοεμβρίου στις 21.00.
Εξι χρόνια μετά το τέλος της, και με ρεκόρ τηλεθέασης των επαναλήψεών της αυτό το διάστημα, η σειρά «Το σόι σου» επιστρέφει στον Alpha την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, προκαλώντας ντόμινο αλλαγών στην βραδινή ζώνη όλων των καναλιών.
Αλλαγές σε όλα τα μέτωπα
Ούτως ή άλλως, μετά από τα πρώτα δείγματα τηλεθέασης, τα κανάλια προχωρούν σε αλλαγές ωρών και ημερών προβολής των σειρών τους και όχι μόνο. Από την προσεχή εβδομάδα, μετακινείται το «Hotel Ελvira» του Mega. Η σειρά με τους Μιχάλη Λεβεντογιάννη και Ελίζα Σκολίδη θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21,00, ξεκινώντας από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου.
Εκτός από την Κυριακή, ο «Δικαστής» στον ΑΝΤ1 παίρνει θέση και στην prime time της Δευτέρας στις 22.30, οδηγώντας το «Γιατί, ρε πατέρα;» σε μετακόμιση. Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 θα μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 22.30 καλύπτοντας το κενό που αφήνουν οι «Σέρρες».
Αλλαγές σε όλα τα μέτωπα
Ούτως ή άλλως, μετά από τα πρώτα δείγματα τηλεθέασης, τα κανάλια προχωρούν σε αλλαγές ωρών και ημερών προβολής των σειρών τους και όχι μόνο. Από την προσεχή εβδομάδα, μετακινείται το «Hotel Ελvira» του Mega. Η σειρά με τους Μιχάλη Λεβεντογιάννη και Ελίζα Σκολίδη θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21,00, ξεκινώντας από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου.
Εκτός από την Κυριακή, ο «Δικαστής» στον ΑΝΤ1 παίρνει θέση και στην prime time της Δευτέρας στις 22.30, οδηγώντας το «Γιατί, ρε πατέρα;» σε μετακόμιση. Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 θα μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 22.30 καλύπτοντας το κενό που αφήνουν οι «Σέρρες».
Αλλαγές γίνονται και στην ΕΡΤ. Από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, η καθημερινή «Ηλέκτρα» μετακομίζει στις 19.00, αντί για 20.30. Η κωμική σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» μεταφέρεται στις 22.00, από Δευτέρα έως Τετάρτη. Η κοινωνική κωμική περιπέτεια «Το παιδί» θα ακολουθεί στις 23.00 τις ίδιες ημέρες, μετά το «Καλά θα πάει κι αυτό», αντί για 21.45 όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Τέλος, το τηλεπαιχνίδι «Στην πίεση» με την Ευγενία Σαμαρά, που ξεκίνησε τα Σαββατοκύριακα στις 19.00, πλέον θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 22.00.
