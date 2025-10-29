Η Καραβάτου ανανέωσε, «Σόι», Κανάκης και Λαζόπουλος επιστρέφουν, φουλ αλλαγές για να σωθεί η τηλεοπτική παρτίδα

Αλλαγές γίνονται και στην ΕΡΤ. Από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, η καθημερινήμετακομίζει στις 19.00, αντί για 20.30. Η κωμική σειράμεταφέρεται στις 22.00, από Δευτέρα έως Τετάρτη. Η κοινωνική κωμική περιπέτειαθα ακολουθεί στις 23.00 τις ίδιες ημέρες, μετά τ, αντί για 21.45 όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Τέλος, το τηλεπαιχνίδιμε την Ευγενία Σαμαρά, που ξεκίνησε τα Σαββατοκύριακα στις 19.00, πλέον θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 22.00.