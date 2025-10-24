Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στο Μιλάνο με την αδερφή της
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στο Μιλάνο με την αδερφή της

Το μοντέλο και παρουσιάστρια μοιράστηκε εικόνες από την απόδρασή της στα social media

Γεωργία Κοτζιά
Στο Μιλάνο ταξίδεψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μαζί με την αδερφή της, Μαριλένα.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια μοιράστηκε εικόνες από την απόδρασή της στα social media και πιο συγκεκριμένα έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους, κοινές στιγμές με την αδερφή της.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα δημοσίευσε και ένα, στο οποίο οι δύο αδερφές πόζαραν μαζί στην Μπρέρα.

Το τελευταίο διάστημα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πραγματοποιεί συχνά σύντομα ταξίδια, με πιο πρόσφατο αυτό στο Παρίσι.

