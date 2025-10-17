Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στο Παρίσι
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στο Παρίσι
Το μοντέλο και παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την απόδρασή της
Στο Παρίσι βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media από την απόδρασή της.
Το μοντέλο και παρουσιάστρια ετοιμάζεται να παντρευτεί για δεύτερη φορά τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη. Μέσα από ένα Instagram story που έκανε, αποκάλυψε πως έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες του γάμου τους, όσο είναι στην «πόλη του φωτός».
Με νέα ανάρτηση που έκανε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, κοινοποίησε νέα στιγμιότυπα από τα ταξίδι της. Σε ορισμένα πόζαρε μόνη της, ενώ σε άλλα έδειχνε σημεία της πόλης, όπου επισκέφτηκε.
Δείτε την ανάρτησή της
Δείτε την ανάρτησή της
