Γιώργος Παπαγεωργίου για Δανάη Μιχαλάκη: Στόχος μου είναι να είμαι μια ζωή μαζί της
Θα ήθελα κάποια στιγμή να παίξω μαζί της, είπε ο ηθοποιός για τη σύζυγό του
Την επιθυμία του να περάσει όλη του τη ζωή στο πλευρό της Δανάης Μιχαλάκη μοιράστηκε ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Η σκέψη ότι συμπορεύονται μαζί είναι κάτι, όπως είπε ο ηθοποιός, που τον γεμίζει χαρά. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2021 στη Σύρο και δύο χρόνια αργότερα ήρθε στον κόσμο το πρώτο του παιδί.
«Μου αρέσει να σκέφτομαι ότι θα είμαι μια ζωή με τη Δανάη. Αυτός είναι ο στόχος μου», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Παπαγεωργίου στην εκπομπή «Το'Χουμε», το απόγευμα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου.
Ο ηθοποιός εξήγησε ότι με την τηλεοπτική επιστροφή της συζύγου του, αναγκάστηκε να απορρίψει επαγγελματικές προτάσεις για να υπάρχει ισορροπία μέσα στην οικογένειά τους. «Ήταν από τα πρώτα πράγματα που συζητήσαμε. Της είχα πει ότι θα βοηθήσω πολύ στο κομμάτι του να επανέλθεις στη δουλειά και να κάνω εγώ πίσω σε κάποιες προτάσεις για να έχει κι η ίδια τον χρόνο να κάνει τηλεόραση. Σε κάποια θεατρικά είπα αναγκαστικά όχι», πρόσθεσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εκμυστηρεύτηκε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να συνεργαστεί τόσο με τη μητέρα του, Φιλαρέτη Κομνηνού, όσο και με τη σύζυγό του. «Δεν είναι καλό τα απωθημένα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να παίξω και με τη Δανάη και με τη μάνα μου», μοιράστηκε.
