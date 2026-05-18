Ρωσικό drone έπληξε κινεζικό πλοίο που κατευθυνόταν σε ουκρανικό λιμάνι, μια μέρα πριν το ταξίδι Πούτιν στο Πεκίνο
Το ρωσικό drone χτύπησε το πλοίο KSL DEYANG, που έφερε σημαία των Νήσων Μάρσαλ, ανοικτά των ακτών της Οδησσού νωρίς τη Δευτέρα
Η Ρωσία επιτέθηκε σε κινεζικό πλοίο που κατευθυνόταν σε ουκρανικό λιμάνι, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μόλις μία ημέρα πριν το ταξίδι του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο για να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ.
Το ρωσικό drone χτύπησε το πλοίο KSL DEYANG, που έφερε σημαία των Νήσων Μάρσαλ, ανοικτά των ακτών της Ουκρανίας νωρίς τη Δευτέρα, όπως μετέδωσε νωρίτερα το πρακτορείο Reuters.
Το πλοίο δεν μετέφερε φορτίο και κατευθυνόταν προς το λιμάνι Πιβντένι στην περιοχή της Οδησσού για φόρτωση συμπυκνώματος σιδηρομεταλλεύματος. Παρά την πρόκληση φωτιάς, το πλοίο δεν υπέστη σοβαρές ζημιές και κανείς δεν τραυματίστηκε.
«Οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να μην ξέρουν ποιο πλοίο βρισκόταν στη θάλασσα», δήλωσε ο Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της ενέργειας.
Η επίθεση σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την ανταλλαγή «συγχαρητηρίων επιστολών» μεταξύ Πούτιν και Σι και τέσσερις ημέρες μετά την αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα μετά από υψηλού επιπέδου σύνοδο κορυφής.
Παράλληλα, η Ρωσία αντιμετώπισε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της χρονιάς, με τουλάχιστον 3.124 ουκρανικά drones να αναχαιτίζονται και να καταστρέφονται την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις επιθέσεις «εντελώς δικαιολογημένες» σε ανάρτησή του στο X.
Росія вдарила дроном по суховантажному судну «KSL DEYANG» з громадянами Китаю, — ВМС— Kyiv24 (@kyiv_tv) May 18, 2026
Цей корабель перебував в морі неподалік Одещини. Він ходить під прапором Маршаллових островів, а його судновласник — із КНР. pic.twitter.com/Qn7U79IhnQ
