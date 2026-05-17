Eurovision: Το «Βατερλό» των στοιχηματικών προβλέψεων και οι περίεργες επιλογές των εθνικών κριτικών επιτροπών

Οι απρόσμενες επιλογές των εθνικών επιτροπών

Είναι επίσης γεγονός πως περιμέναμε πως οι επιτροπές θα δώσουν υψηλότερες βαθμολογίες στην εντυπωσιακή δεξιοτεχνική εκτέλεση – παρουσία της διάσημης Φιλανδής βιολονίστριας Linda Lampenius στο «Liekinheitin» και στην άρτια ερμηνεία της Delta Goodrem στην υψηλών απαιτήσεων, 80’s αισθητικής μπαλάντα «Eclipse».

Και εδώ όμως έγινε η έκπληξη καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού οι κριτικές επιτροπές συμφώνησαν με το κοινό ως προς την επιλογή της Βουλγαρίας ως τελικής νικήτριας, κάτι το οποίο, προφανώς, δεν ήταν αναμενόμενο.

ό την ψηφοφορία του κοινού βγήκε η Γαλλία και η εξαιρετική 17χρονη Mοnrοe η οποία, με καλλιτεχνικούς όρους μιλώντας ήταν η μεγάλη αποκάλυψη του φετινού διαγωνισμού παρόλα αυτά προσγειώθηκε στην 11 θέση.

Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, η αποτυχία των στοιχηματικών προβλέψεων λειτούργησε υπέρ του δίκαιου τελικού αποτελέσματος αλλά εναντίον των προσδοκιών και των βεβαιοτήτων που είχαν καλλιεργηθεί εδώ και αρκετές ημέρες από καλλιτέχνες και κοινό. Οι μεγάλοι χαμένοι, βεβαίως, είναι εκείνοι που πίστεψαν στα προγνωστικά, έβαλαν τα χρήματά τους και τα έχασαν. Αλλά αυτά έχουν τα στοιχήματα.Εκεί πάντως που έπεσαν τελείως έξω οι στοιχηματικές προβλέψεις ήταν στις βαθμολογίες των εθνικών κριτικών επιτροπών οι οποίες ήταν, καταφανώς, απρόσμενες, σε αρκετές περιπτώσεις.Γιατί από τις κριτικές επιτροπές στις οποίες ψηφίζουν άνθρωποι που γνωρίζουν από μουσική, περιμένει κανείς ποιοτικές επιλογές κατά κύριο λόγο, με έμφαση στο μουσικό και το στιχουργικό επίπεδο, την ερμηνευτική ικανότητα, το μήνυμα που περνάει το τραγούδι, την γενικότερη αισθητική της παρουσίασης.Με βάση τα παραπάνω κριτήρια οι βαρβάτοι βαθμοί με τους οποίους πριμοδότησαν χώρες όπως για παράδειγμα η Νορβηγία, ή η Μάλτα, έμοιαζαν εντελώς ανεξήγητες και αψυχολόγητες.Θα μπορούσε να υποθέσει, βέβαια, κάποιος πως έχοντας υπόψιν τους τα στοιχηματικά προγνωστικά κάποιες χώρες επέλεξαν να ψηφίσουν, σκοπίμως, με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να τα ανατρέψουν. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, τα προγνωστικά έκαναν περισσότερο κακό παρά καλό σε ορισμένες συμμετοχές μεταξύ των οποίων και η ελληνική.Ανάμεσα στις χώρες που αδικήθηκαν από την ψηφοφορία των εθνικών επιτροπών ήταν σίγουρα η Ελλάδα και ο φωτεινός, φρέσκος και γεμάτος ενέργεια Akylas με το «Ferto», που άξιζαν να βρεθούν κάποιες θέσεις ψηλότερα, έστω στην έβδομη, η Ρουμανία με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Αλεξάνδρα Καπετανέσκου και το εκρηκτικό «Chocke Me» την οποία ωστόσο το κοινό ανέβασε τελικά στην τρίτη θέση, η Κροατία με τον πολυφωνικό παραδοσιακό ήχο του «Andromeda» από το γυναικείο συγκρότημα των Lelek , ακόμη και η Μολδαβία με το ξεσηκωτικό «Viva, Moldova!» που σάρωσε στην ψηφοφορία του κοινού και βρέθηκε στην όγδοη θέση της τελικής κατάταξης.Αδικημένη απΥπέρ του δέοντος ευνοημένο, απβγήκε το Ισραήλ. Παρά το γεγονός ότι εξαιτίας της συμμετοχής του στον διαγωνισμό αποχώρησαν πέντε συνολικά χώρες, η Ισπανία, η Σλοβενία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία, και πως οι διαμαρτυρίες εναντίον του, εξαιτίας της εμπλοκής του σε πολεμικές επιθέσεις, ήταν αρκετές, τόσο εκτός όσο και εντός του σταδίου που πραγματοποιήθηκε ο τελικός, ο Noam Bettam με την μπαλάντα του «Michelle» κατέκτησε τη δεύτερη θέση, εκτοπίζοντας τα μεγάλα φαβορί.Τι θα γινόταν άραγε αν το Ισραήλ έπαιρνε και τη νίκη…;