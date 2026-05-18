Συνελήφθη 47χρονος πατέρας για άσκηση βίας κατά του αυτιστικού γιου του στην Κρήτη
Η μητέρα έκανε την καταγγελία κατά του συζύγου της ενώ σε δεύτερο χρόνο θα εξεταστεί το περιβάλλον στο οποίο διαβιεί το παιδί
Στην σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη με την κατηγορία πως άσκησε βία κατά του 16χρονου γιου του ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο πατέρας συνελήφθη, χθες, στο πλαίσιο του αυτοφώρου έπειτα από καταγγελία στην οποία προχώρησε η 46χρονη μητέρα.
Οι Αρχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναφέρουν πως είναι το δεύτερο περιστατικό το οποίο καταγράφεται μέσα σε ένα μήνα. Η πρώτη καταγγελία πραγματοποιήθηκε στα μέσα Απριλίου, πάλι από τη μητέρα, και αφορούσε ανάλογες ενέργειες του 47χρονου που φέρεται να ασκούσε βίας εις βάρος του 16χρονου.
Σε δεύτερο χρόνο, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ αναμένεται να εξεταστεί το περιβάλλον στο οποίο διαβιεί ο 16χρονος.
Όσον αφορά τις κατηγορίες που βαραίνουν τον 47χρονου, είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα και αφορούν την πρόκληση σωματικών βλαβών εις βάρος του 16χρονου γιου του.
Ο 47χρονος το πρωί της Δευτέρας βρέθηκε ενώπιον της Εισσαγελέος Πρωτοδικών Χανίων Κρήτης.
