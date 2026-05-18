Τα «έσπασε» η διερμηνέας του BBC στον τελικό της Eurovision με το Jalla της Κύπρου
Η Antigoni Buxton τραγούδησε στη σκηνή της Βιέννης το «Jalla» κατακτώντας τη 19η θέση
Στους ρυθμούς του «Jalla» και της Antigoni Buxton χόρεψε η διερμηνέας του BBC το βράδυ του τελικού της Eurovision, δείχνοντας να απολαμβάνει το κομμάτι της Κύπρου.
Το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε ο μεγάλος τελικός του μουσικού διαγωνισμού, με την Buxton να ανεβαίνει στη σκηνή στην 21η θέση. To BBC είχε φροντίσει κατά την αναμετάδοση του τελικού να αποδίδονται όλα τα τραγούδια στη νοηματική από την Κλάρ Έντουαρντς.
Η ίδια φάνηκε να απολαμβάνει το κομμάτι, με το οποίο η Antigoni Buxton εκπροσώπησε την Κύπρο στο διαγωνισμό, καθώς σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο TikTok σχολιάζεται η ενέργειά της και ο τρόπος που χόρευε το τραγούδι.
Δείτε τα βίντεο
Νικητής του μεγάλου τελικού αναδείχτηκε η Βουλγαρία με την DARA και το «Bangaranga», ενώ η Κύπρος ήρθε 19η με 75 βαθμούς.
Δείτε εδώ την εμφάνιση της Κύπρου
@lydgeo
We see you 🙌 #esc #eurovision2026 #jalla #cyprus #eurovision♬ original sound - lydgeo
@lydgeo
Replying to @George Well done bbc #eurovision #eurovision #eurovision2026 #jalla #cyprus♬ original sound - lydgeo
