Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μήνυμα στήριξης στον Ακύλα μετά τον τελικό της Eurovision - Ο νικητής μου, έγραψε
GALA
Γιάννης Αντετοκούνμπο Ακύλας Eurovision Eurovision 2026 Τελικός

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μήνυμα στήριξης στον Ακύλα μετά τον τελικό της Eurovision - Ο νικητής μου, έγραψε

Ο Έλληνας εκπρόσωπος κατέκτησε τη 10η θέση στον μουσικό διαγωνισμό

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μήνυμα στήριξης στον Ακύλα μετά τον τελικό της Eurovision - Ο νικητής μου, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Τη στήριξή του στον Ακύλα μετά την εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision, εξέφρασε δημόσια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αποκαλώντας τον τραγουδιστή νικητή.

Το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου, ολοκληρώθηκε ο μεγάλος τελικός του μουσικού διαγωνισμού στη Βιέννη. Ο Έλληνας εκπρόσωπος που ερμήνευσε το «Ferto» κατέκτησε τη 10η θέση, ενώ νικήτρια αναδείχτηκε η DARA και η Βουλγαρία.

Σε Instagram story που έκανε ο Έλληνας άσος τη Δευτέρα, δημοσίευσε μία φωτογραφία του Ακύλα από την εμφάνισή του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο νικητής μου», ενώ πρόσθεσε και ένα emoji που απεικόνιζε το πρώτο μετάλλιο.

Δείτε την ανάρτησή του

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μήνυμα στήριξης στον Ακύλα μετά τον τελικό της Eurovision - Ο νικητής μου, έγραψε

Αναλυτικά η θέση κάθε χώρας

1.Βουλγαρία – 516
2.Ισραήλ – 343
3.Ρουμανία – 296
Κλείσιμο
4.Αυστραλία – 287
5.Ιταλία – 281
6.Φινλανδία – 279
7.Δανία – 243
8.Μολδαβία – 226
9.Ουκρανία – 221
10.Ελλάδα – 220
11.Γαλλία – 158
12.Πολωνία – 150
13.Αλβανία – 145
14.Νορβηγία – 134
15.Κροατία – 124
16.Τσεχία – 113
17.Σερβία – 90
18.Μάλτα – 89
19.Κύπρος – 75
20.Σουηδία – 51
21.Βέλγιο – 36
22.Λιθουανία – 22
23.Γερμανία – 12
24.Αυστρία – 6
25.Ηνωμένο Βασίλειο -1

Δείτε την εμφάνιση του Ακύλα

Akylas - Ferto (LIVE) | Greece 🇬🇷 | Grand Final | Eurovision 2026
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης