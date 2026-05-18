Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μήνυμα στήριξης στον Ακύλα μετά τον τελικό της Eurovision - Ο νικητής μου, έγραψε
Ο Έλληνας εκπρόσωπος κατέκτησε τη 10η θέση στον μουσικό διαγωνισμό
Τη στήριξή του στον Ακύλα μετά την εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision, εξέφρασε δημόσια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αποκαλώντας τον τραγουδιστή νικητή.
Το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου, ολοκληρώθηκε ο μεγάλος τελικός του μουσικού διαγωνισμού στη Βιέννη. Ο Έλληνας εκπρόσωπος που ερμήνευσε το «Ferto» κατέκτησε τη 10η θέση, ενώ νικήτρια αναδείχτηκε η DARA και η Βουλγαρία.
Σε Instagram story που έκανε ο Έλληνας άσος τη Δευτέρα, δημοσίευσε μία φωτογραφία του Ακύλα από την εμφάνισή του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο νικητής μου», ενώ πρόσθεσε και ένα emoji που απεικόνιζε το πρώτο μετάλλιο.
Δείτε την ανάρτησή του
Αναλυτικά η θέση κάθε χώρας
1.Βουλγαρία – 516
2.Ισραήλ – 343
3.Ρουμανία – 296
4.Αυστραλία – 287
5.Ιταλία – 281
6.Φινλανδία – 279
7.Δανία – 243
8.Μολδαβία – 226
9.Ουκρανία – 221
10.Ελλάδα – 220
11.Γαλλία – 158
12.Πολωνία – 150
13.Αλβανία – 145
14.Νορβηγία – 134
15.Κροατία – 124
16.Τσεχία – 113
17.Σερβία – 90
18.Μάλτα – 89
19.Κύπρος – 75
20.Σουηδία – 51
21.Βέλγιο – 36
22.Λιθουανία – 22
23.Γερμανία – 12
24.Αυστρία – 6
25.Ηνωμένο Βασίλειο -1
Δείτε την εμφάνιση του Ακύλα
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
