Στα 700 εκατ. ευρώ το ομόλογο της Eurobank – Στα 2,7 δισ. ευρώ οι προσφορές
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο κατώτερο εύρος της κλίμακας δηλαδή Midswap + 97 μονάδες βάση
Προσφορές 2,6 δισ με 2,7 δισ. ευρώ συγκέντρωσε το ομόλογο της Eurobank, το οποίο έφτασε τα 700 εκατ. ευρώ ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο κατώτερο εύρος της κλίμακας δηλαδή Midswap + 97 μονάδες βάση.
Η τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, Senior Preffered, με 6ετή διάρκεια και δικαίωμα ανάκλησης στην 5ετία. Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών και η τιμολόγηση του ομολόγου θα ανακοινωθούν και επισήμως εντός της ημέρας.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από την S&P, BBB- από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.
Σύμβουλοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Europe,ΙΜΙ -Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.
Πηγή: newmoney.gr
