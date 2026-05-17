Ο «θησαυρός» των παλιού κτιριακού αποθέματος και οι κρυμμένες υπεραξίες
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρές δύο γυναίκες σε τροχαίο, έγιναν σμπαράλια τα αυτοκίνητα, φωτογραφίες
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρές δύο γυναίκες σε τροχαίο, έγιναν σμπαράλια τα αυτοκίνητα, φωτογραφίες
Οι γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική - Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σφοδρή σύγκρουση των δύο αυτοκινήτων
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (17/5) στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου με δύο γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους.
Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά σε σούπερ μάρκετ όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σύγκρουση το ένα ΙΧ ανετράπη, σύμφωνα με το dimokratiki.gr.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και απεγκλώβισαν από το αυτοκίνητο δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους. Ταυτόχρονα, το ΕΚΑΒ μετέφερε στο νοσοκομείο τρία άτομα ελαφρά τραυματισμένα.
Οι γυναίκες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία.
Φωτογραφίες: dimokratiki.gr / rodiaki.gr
Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά σε σούπερ μάρκετ όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σύγκρουση το ένα ΙΧ ανετράπη, σύμφωνα με το dimokratiki.gr.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και απεγκλώβισαν από το αυτοκίνητο δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους. Ταυτόχρονα, το ΕΚΑΒ μετέφερε στο νοσοκομείο τρία άτομα ελαφρά τραυματισμένα.
Οι γυναίκες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία.
Φωτογραφίες: dimokratiki.gr / rodiaki.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα