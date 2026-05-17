Η Lepas έρχεται στην Ελλάδα
Η Lepas, η νέα μάρκα του κινεζικού ομίλου Chery με premium προσανατολισμό, θα κάνει την είσοδό της στην ελληνική αγορά μέσω της Italian Motion.
Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει την επέκτασή της στην Ευρώπη και πλέον μία ακόμη νέα μάρκα ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή της στην ελληνική αγορά. Η Lepas, που ανήκει στον Όμιλο Chery, θα εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Italian Motion, εταιρεία των ομίλων AUTOHELLAS και SAMELET.
Η νέα μάρκα τοποθετείται στην κατηγορία των πιο premium προτάσεων της αγοράς, στηρίζοντας τη φιλοσοφία της στο τρίπτυχο «Στιλ, Άνεση, Τεχνολογία». Η Lepas δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα κατασκευής, στον σχεδιασμό αλλά και στην ψηφιακή εμπειρία μέσα στην καμπίνα.
Το εμπορικό λανσάρισμα στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο, με τη γκάμα να αποτελείται αρχικά από τρία SUV μοντέλα: το μεγάλο L8, το μεσαίο L6 και το compact L4, καλύπτοντας από την αρχή ένα μεγάλο μέρος της αγοράς SUV.
Το μεγαλύτερο μοντέλο της γκάμας, το L8, ανήκει στην κατηγορία D-SUV και έχει μήκος 4,69 μέτρα, ενώ εξοπλίζεται με plug-in hybrid σύστημα κίνησης. Το L6 τοποθετείται στην κατηγορία C-SUV και θα διατίθεται τόσο ως plug-in hybrid όσο και ως αμιγώς ηλεκτρικό. Το μικρότερο L4, με μήκος 4,4 μέτρα, θα προσφέρεται σε hybrid, plug-in hybrid και ηλεκτρικές εκδόσεις.
Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της Lepas παίζει το νέο Lepas Super Hybrid, ένα υβριδικό σύστημα που συνδυάζει υψηλή απόδοση με χαμηλή κατανάλωση, ενώ παράλληλα η εταιρεία επενδύει σημαντικά και στην ηλεκτροκίνηση.
Στο εσωτερικό, τα μοντέλα της Lepas δίνουν έμφαση στη minimal αισθητική και στην τεχνολογία. Ξεχωρίζει η μεγάλη κάθετη οθόνη αφής 13,2 ιντσών, που ενσωματώνεται στην κεντρική κονσόλα, ενώ ο επεξεργαστής Snapdragon 8155 υπόσχεται ιδιαίτερα γρήγορη λειτουργία του infotainment, online φωνητικές εντολές και απομακρυσμένο έλεγχο μέσω εφαρμογής.
Η Lepas αποτελεί μέλος του ισχυρού Ομίλου Chery Group, ο οποίος το 2025 ξεπέρασε τις 2,8 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Παράλληλα, η Chery International παραμένει για 23 συνεχόμενα χρόνια η κορυφαία κινεζική εταιρεία σε εξαγωγές αυτοκινήτων. Στόχος της Lepas είναι μέχρι το τέλος του 2027 να έχει παρουσία σε 40 χώρες και να ξεπεράσει τις 500.000 πωλήσεις μέσα στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας της.
Η είσοδος της μάρκας στην Ελλάδα ενισχύει ακόμη περισσότερο το χαρτοφυλάκιο της Italian Motion, η οποία ήδη εκπροσωπεί τις μάρκες Alfa Romeo, Jeep, FIAT, Abarth, Leapmotor και FIAT Professional στην ελληνική αγορά.
