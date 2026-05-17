Η Lepas έρχεται στην Ελλάδα

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανίακαι πλέον μία ακόμη νέα μάρκα ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή της στην ελληνική αγορά. Η Lepas, που ανήκει στον Όμιλο Chery,, εταιρεία των ομίλων AUTOHELLAS και SAMELET.Η νέα μάρκατης αγοράς, στηρίζοντας τη φιλοσοφία της στο τρίπτυχο «Στιλ, Άνεση, Τεχνολογία». Η Lepas δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα κατασκευής, στον σχεδιασμό αλλά και στην ψηφιακή εμπειρία μέσα στην καμπίνα., με τη γκάμα να αποτελείται αρχικά από τρία SUV μοντέλα: το μεγάλο L8, το μεσαίο L6 και το compact L4, καλύπτοντας από την αρχή ένα μεγάλο μέρος της αγοράς SUV.Το, ανήκει στην κατηγορία D-SUV και έχει μήκος 4,69 μέτρα, ενώ εξοπλίζεται με plug-in hybrid σύστημα κίνησης.και θα διατίθεται τόσο ως plug-in hybrid όσο και ως αμιγώς ηλεκτρικό., με μήκος 4,4 μέτρα, θα προσφέρεται σε hybrid, plug-in hybrid και ηλεκτρικές εκδόσεις.Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της Lepas παίζει, ένα υβριδικό σύστημα που συνδυάζει υψηλή απόδοση με χαμηλή κατανάλωση, ενώ παράλληλα η εταιρεία επενδύει σημαντικά και στην ηλεκτροκίνηση.Στο εσωτερικό, τα μοντέλα της Lepas. Ξεχωρίζει η μεγάλη κάθετη οθόνη αφής 13,2 ιντσών, που ενσωματώνεται στην κεντρική κονσόλα, ενώ ο επεξεργαστής Snapdragon 8155 υπόσχεται, online φωνητικές εντολές και απομακρυσμένο έλεγχο μέσω εφαρμογής.Η Lepas αποτελεί, ο οποίος το 2025 ξεπέρασε τις 2,8 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Παράλληλα, η Chery International παραμένει για 23 συνεχόμενα χρόνια η κορυφαία κινεζική εταιρεία σε εξαγωγές αυτοκινήτων. Στόχος της Lepas είναικαι να ξεπεράσει τις 500.000 πωλήσεις μέσα στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας της.Η είσοδος της μάρκας στην Ελλάδα, η οποία ήδη εκπροσωπεί τις μάρκες Alfa Romeo, Jeep, FIAT, Abarth, Leapmotor και FIAT Professional στην ελληνική αγορά.