Final four στην αντιπολίτευση: Στις 26 Μαΐου το κόμμα Τσίπρα, στις 21 η Καρυστιανού, το ζυγίζει ο Σαμαράς, «πολεμάνε τον Ανδρουλάκη» λένε στο ΠΑΣΟΚ
Final four στην αντιπολίτευση: Στις 26 Μαΐου το κόμμα Τσίπρα, στις 21 η Καρυστιανού, το ζυγίζει ο Σαμαράς, «πολεμάνε τον Ανδρουλάκη» λένε στο ΠΑΣΟΚ
Κάστινγκ για νέα πρόσωπα από τους συμβούλους Τσίπρα, στο Ολύμπιον η ανακοίνωση Καρυστιανού - Θεωρίες συνωμοσίας στο ΠΑΣΟΚ μετά το ξεχασμένο εκατομμύριο και το κτήριο στο Ηράκλειο, το ζυγίζει ο Σαμαράς, αν και έχει ενεργοποιήσει τους πυρήνες του
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Το δικό της final four με έπαθλο τη δεύτερη θέση στις κάλπες ζει η αντιπολίτευση στη χώρα μας: το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στο ματς με «πολυτραυματία» τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόσο από την υπόθεση των ξεχασμένων καταθέσεων εξωτερικού όσο και από το θέμα του ακινήτου στο Ηράκλειο. Στη Χαριλάου Τρικούπη επιστρατεύουν θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες τον χτυπούν από τη Ν.Δ. για να τον βγάλουν τρίτο, ώστε να είναι ο Αλέξης Τσίπρας βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, επειδή είναι του χεριού του!
Πάντως, σε δύο μετρήσεις που έχουν γίνει έως τώρα ο κ. Τσίπρας προσπερνά τον κ. Ανδρουλάκη: στις αυθόρμητες αναφορές για τον καταλληλότερο ως πρωθυπουργό (Μetron Analysis) o πρώην πρωθυπουργός πήρε 7% και ήταν δεύτερος, αν και με απόσταση από τον κ. Μητσοτάκη, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης είχε 6%. Παράλληλα, σε μέτρηση της Interview το κόμμα Τσίπρα ξεπερνούσε οριακά το ΠΑΣΟΚ.
Οι δημοσκοπήσεις των αρχών του Ιουνίου θα είναι καθοριστικές, καθώς θα έχουν μπει στο γήπεδο τόσο η Μαρία Καρυστιανού όσο και ο κ. Τσίπρας, που ετοιμάζουν τις σχετικές εκδηλώσεις: η πρώτη για τις 21 Μαΐου και ο δεύτερος στις 26 του μήνα, όπως ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας με βίντεο στα social media.
Οι κινήσεις Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά, ο οποίος φαίνεται να έχει ενεργοποιήσει πυρήνες πολιτικών φίλων του πανελλαδικά και να μετρά το επόμενο βήμα του, μεταβάλλουν τους συσχετισμούς σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις της δυνητικής ψήφου, η κυρία Καρυστιανού, που παρουσιάζει την προσεχή Πέμπτη το κόμμα της από το «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης επιστρατεύοντας περιστέρια και ελπίδα, έχει ισχυρή πρόσβαση τόσο σε ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης όσο και στους θιασώτες της Ζωής Κωνσταντοπούλου, δηλαδή και στο άκρο δεξιό, αλλά και στο αριστερό κομμάτι του πολιτικού φάσματος, ενώ προσελκύει και ένα αξιόλογο κομμάτι του Κέντρου (18%, σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση της Pulse), όπως και της Κεντροαριστεράς (27% επιρροή). Παράλληλα, το επιτελείο της στοχεύει στην ψήφο διαμαρτυρίας, που, σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση της Alco, είναι στο 61%.
Από την πλευρά του, ο κ. Τσίπρας έχει περιορισμένη πρόσβαση στο Κέντρο, αλλά δείχνει να «καταπίνει» το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ του 2023, ενώ η δυνητική πρόσβασή του στην Κεντροαριστερά μετρήθηκε στο 37% και στην Αριστερά στο 42%. Το στοίχημα του πρώην πρωθυπουργού είναι να προσπεράσει το ΠΑΣΟΚ και να εμφανιστεί στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, που θα ξεκινήσουν αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του.
Οι συνεργάτες του περνούν μέρες και νύχτες πλέον μεταξύ Αμαλίας και Φιλελλήνων, όπου έχει στηθεί εσχάτως το οργανωτικό στρατηγείο του. Βασικό ζητούμενο είναι η κεφαλαιοποίηση της πανελλαδικής περιοδείας της «Ιθάκης», η οποία πραγματοποιήθηκε με όχημα το αυτοβιογραφικό βιβλίο του, καθώς παράλληλα με τις κατά τόπους ομιλίες του οι συνεργάτες του είχαν σειρά επαφών δημιουργώντας μια νέα πανελλαδική δεξαμενή στελεχών, τα οποία θα διοχετευτούν στην οργάνωση του νέου κόμματος, στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών, αλλά και στους μελλοντικούς συνδυασμούς και τις υποψηφιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι τα «αυτιά» του επιτελείου του δεν είναι ανοιχτά στην κοινωνία, αφού οι συνεργάτες του σκανάρουν αυθόρμητες πρωτοβουλίες πολιτών σε όλη την Ελλάδα, αλλά και ομάδες αυτοοργάνωσης, με πρόσωπα κοντά στον ίδιο να δίνουν διακριτικά το «παρών» σε κατά τόπους καλέσματα και εκδηλώσεις.
Πάντως, σε δύο μετρήσεις που έχουν γίνει έως τώρα ο κ. Τσίπρας προσπερνά τον κ. Ανδρουλάκη: στις αυθόρμητες αναφορές για τον καταλληλότερο ως πρωθυπουργό (Μetron Analysis) o πρώην πρωθυπουργός πήρε 7% και ήταν δεύτερος, αν και με απόσταση από τον κ. Μητσοτάκη, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης είχε 6%. Παράλληλα, σε μέτρηση της Interview το κόμμα Τσίπρα ξεπερνούσε οριακά το ΠΑΣΟΚ.
Οι δημοσκοπήσεις των αρχών του Ιουνίου θα είναι καθοριστικές, καθώς θα έχουν μπει στο γήπεδο τόσο η Μαρία Καρυστιανού όσο και ο κ. Τσίπρας, που ετοιμάζουν τις σχετικές εκδηλώσεις: η πρώτη για τις 21 Μαΐου και ο δεύτερος στις 26 του μήνα, όπως ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας με βίντεο στα social media.
Ούτε νωρίς ούτε αργά,— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) May 18, 2026
τώρα είναι η ώρα. pic.twitter.com/glgqSsKLlO
Οι κινήσεις Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά, ο οποίος φαίνεται να έχει ενεργοποιήσει πυρήνες πολιτικών φίλων του πανελλαδικά και να μετρά το επόμενο βήμα του, μεταβάλλουν τους συσχετισμούς σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις της δυνητικής ψήφου, η κυρία Καρυστιανού, που παρουσιάζει την προσεχή Πέμπτη το κόμμα της από το «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης επιστρατεύοντας περιστέρια και ελπίδα, έχει ισχυρή πρόσβαση τόσο σε ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης όσο και στους θιασώτες της Ζωής Κωνσταντοπούλου, δηλαδή και στο άκρο δεξιό, αλλά και στο αριστερό κομμάτι του πολιτικού φάσματος, ενώ προσελκύει και ένα αξιόλογο κομμάτι του Κέντρου (18%, σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση της Pulse), όπως και της Κεντροαριστεράς (27% επιρροή). Παράλληλα, το επιτελείο της στοχεύει στην ψήφο διαμαρτυρίας, που, σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση της Alco, είναι στο 61%.
Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή! pic.twitter.com/O9iLXt6ZGE— Maria Karystianou (@mkaristianou) May 14, 2026
Από την πλευρά του, ο κ. Τσίπρας έχει περιορισμένη πρόσβαση στο Κέντρο, αλλά δείχνει να «καταπίνει» το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ του 2023, ενώ η δυνητική πρόσβασή του στην Κεντροαριστερά μετρήθηκε στο 37% και στην Αριστερά στο 42%. Το στοίχημα του πρώην πρωθυπουργού είναι να προσπεράσει το ΠΑΣΟΚ και να εμφανιστεί στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, που θα ξεκινήσουν αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του.
Οι συνεργάτες του περνούν μέρες και νύχτες πλέον μεταξύ Αμαλίας και Φιλελλήνων, όπου έχει στηθεί εσχάτως το οργανωτικό στρατηγείο του. Βασικό ζητούμενο είναι η κεφαλαιοποίηση της πανελλαδικής περιοδείας της «Ιθάκης», η οποία πραγματοποιήθηκε με όχημα το αυτοβιογραφικό βιβλίο του, καθώς παράλληλα με τις κατά τόπους ομιλίες του οι συνεργάτες του είχαν σειρά επαφών δημιουργώντας μια νέα πανελλαδική δεξαμενή στελεχών, τα οποία θα διοχετευτούν στην οργάνωση του νέου κόμματος, στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών, αλλά και στους μελλοντικούς συνδυασμούς και τις υποψηφιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι τα «αυτιά» του επιτελείου του δεν είναι ανοιχτά στην κοινωνία, αφού οι συνεργάτες του σκανάρουν αυθόρμητες πρωτοβουλίες πολιτών σε όλη την Ελλάδα, αλλά και ομάδες αυτοοργάνωσης, με πρόσωπα κοντά στον ίδιο να δίνουν διακριτικά το «παρών» σε κατά τόπους καλέσματα και εκδηλώσεις.
Οι εξ απορρήτωνΤην τριπλή αυτή αποστολή, η οποία απαιτεί οργανωτικές ικανότητες, έχουν αναλάβει πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης του πρώην πρωθυπουργού και με διαφορετικές πολιτικές καταβολές, αποτυπώνοντας το δυνητικό φάσμα της κοινωνικής του απεύθυνσης. Συγκεκριμένα, στη στενή οργανωτική ομάδα του μετέχουν:
- ■ η πρώην διευθύντρια του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς» Τζένη Διαμαντοπούλου,
- ■ η πρώην αναπληρώτρια τομεάρχης Εργασίας του ΠΑΣΟΚ Μαριζέτα Αντωνοπούλου,
- ■ το ιστορικό στέλεχος της Ανανεωτικής Αριστεράς Δημήτρης Χαλαζωνίτης,
- ■ ο στενός συνεργάτης του Αλέκου Φλαμπουράρη, Στέλιος Αποστόλου,
- ■ ο πρώην γενικός γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γρηγόρης Θεοδωράκης, στέλεχος που εδώ και πάνω από μια δεκαετία είναι δίπλα στον κ. Τσίπρα.
Στο επόμενο επίπεδο, βασισμένο στη λογική των ομόκεντρων κύκλων, ξεδιπλώνονται ομάδες ανά την επικράτεια, οι οποίες λειτουργούν παράλληλα για την προετοιμασία της μετάβασης στην επόμενη μέρα. Τη συνολική εποπτεία της ομάδας εξακολουθούν να έχουν ο Γιώργος Βασιλειάδης και ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης μαζί με τη σταθερή συνεργάτιδα του προέδρου Γιάννα Πεππέ, συμμετέχοντας παράλληλα και σε άλλες ομάδες εργασίας, όπως αυτές του Προγράμματος, της Τεκμηρίωσης κ.τ.λ., και δουλεύοντας πυρετωδώς για την ολική επαναφορά του κ. Τσίπρα.
Σε σημείο βρασμού ο ΣΥΡΙΖΑΗ κινητικότητα πέριξ της Αμαλίας και της Κουμουνδούρου έχει εντείνει τα επίπεδα ανασφάλειας βουλευτών και στελεχών του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η μαζική είσοδος νέων προσώπων στην κεντρική πολιτική σκηνή μέσω του νέου κόμματος Τσίπρα ισοδυναμεί στο μυαλό αρκετών εξ αυτών με αναγκαστική αποστρατεία.
Χαρακτηριστική των τεντωμένων νεύρων στην Κουμουνδούρου η απόφαση Φάμελλου να προχωρήσει σε διαγραφή του Παύλου Πολάκη μετά την ανάρτησή του που ακολούθησε την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού σε εκδήλωση για την «Κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής» στο Χαλάνδρι αλλά και τις δηλώσεις Χατζησωκράτη, στην οποία πρότεινε την ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στο νέο κόμμα, γεγονός που “σημαίνει ότι το όνομα και το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατατίθενται στον Άρειο Πάγο και η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και η κρατική επιχορήγησή του μεταβιβάζονται εξ ολοκληρου στο νέο κόμμα”.
Παρόμοιο αίτημα για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας υπέβαλε και ο Νίκος Παππας, ωστόσο η φράση Πολάκη «τι ακριβώς υπηρετείς Σωκράτη Φάμελλε με την αφωνία, την έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα;», δεν μπορούσε να γίνει ανεκτή από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε κάθε περίπτωση, οι κύριοι Πολάκης και Παππάς, όπως και ορισμένοι από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στην Κουμουνδούρου ενώ προωθούνται και σενάρια συνεργασίας με όσους θα απομείνουν στη Νέα Αριστερά, αλλά και με το ΜέΡΑ25.
Από την πλευρά της σημερινής ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η επίμαχη συνεδρίαση προγραμματίζεται εντός της εβδομάδας, μολονότι η θέση του κ. Φάμελλου απέναντι στις συνεργασίες παραμένει αμετάβλητη, καθώς ο ίδιος δεν φέρεται διατεθειμένος να εγκαταλείψει την Κουμουνδούρου, αν οι μεταγραφές προς την πλευρά Τσίπρα γίνουν μεμονωμένα και ατομικά.
Σε αυτή την περίπτωση, η κάθοδος στις επικείμενες εκλογές τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του κόμματος Τσίπρα έχει σχεδόν προεξοφληθεί, αν και στελέχη που δεν διατηρούν ιδιαίτερους δεσμούς με την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού υποστηρίζουν πως «στο τέλος θα πάμε όλοι μαζί», θεωρώντας ότι το υπό κατασκευή κόμμα Τσίπρα θα χρειαστεί το σημερινό δημοσκοπικό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να πλασαριστεί δεύτερο στις επόμενες δημοσκοπήσεις.
Με youtubers στο «Ολύμπιον»Στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», σημείο αναφοράς για το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της Θεσσαλονίκης, θα παρουσιαστεί την προσεχή Πέμπτη η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με επικεφαλής την κυρία Καρυστιανού, πέντε μήνες μετά την προαναγγελία του και με πολλά γεγονότα να έχουν μεσολαβήσει από τότε. Το ραντεβού για την αφετηρία του εγχειρήματος στη γενέτειρά της δημοσιοποίησε στα κοινωνικά δίκτυα στα τέλη της εβδομάδας η ίδια, διατηρώντας τους κινηματικούς τόνους πλάι στη χρήση ΑΙ και παράλληλα με τις οργανωτικές προετοιμασίες που τρέχουν στο επιτελείο της, ώστε το νέο πολιτικό εγχείρημα να αποκτήσει σύντομα σάρκα και οστά.
H διαδικασία επιλογής υποψηφίων έχει ξεκινήσει στο επιτελείο της, ενώ μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη θα ενεργοποιηθεί και η διαδικασία εγγραφής μελών, με άρρητο στόχο αυτά να έχουν υπερβεί τις 50.000 στις αρχές του καλοκαιριού.
Το στίγμα αποτυπώθηκε στις εικόνες που μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω του Facebook από το γραφείο της στενής συνεργάτιδάς της, Μαρίας Γρατσία, στο Κολωνάκι, το απόγευμα της Κυριακής.
Το βίντεο είχε και... ρωσικό αποτύπωμα, αφού ο άνθρωπος πίσω από το live στα social media ήταν ο κ. Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, ενώ παρών ήταν και ο επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα, δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, που, κατά πληροφορίες, θα είναι εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Καρυστιανού.
Στο επιτελείο της έχουν εντοπίσει δύο κρίσιμα ποιοτικά στοιχεία στις δημοσκοπήσεις, στα οποία σκοπεύουν στο εξής να επενδύσουν: αφενός η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών φαίνεται να προσελκύει ψηφοφόρους από ένα ευρύ πολιτικό φάσμα, αφετέρου κινητοποιεί πρόσωπα της νέας γενιάς, που ρέπουν παραδοσιακά προς την αποχή.
Ετσι, στην εκδήλωση της Πέμπτης στο «Ολύμπιον» εκτιμάται ότι, μεταξύ άλλων, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι της νέας γενιάς που αλληλεπιδρούν στον ψηφιακό χώρο με το κίνημα υπό την κυρία Καρυστιανού, όπως γνωστοί youtubers. Αλλωστε, η διάδραση που εμφανίζουν οι υποστηρικτές της στα κοινωνικά δίκτυα θεωρείται από το επιτελείο της ένα από τα βασικά της όπλα στην πολιτική φαρέτρα της, προσελκύοντας γι' αυτόν τον λόγο στο πλευρό της και πολλούς Ελληνες του εξωτερικού, αν και συνεργάτες της διαβλέπουν στον ορίζοντα της πολιτικής μάχης και προς το παραδοσιακό ακροατήριο του... ΠΑΣΟΚ.
Με δεδομένο ότι η Χαριλάου Τρικούπη φιγουράρει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ το κόμμα Τσίπρα τελεί υπό ίδρυση, για αρκετούς συνεργάτες της πρώην προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών το παραδοσιακό ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ αποτελεί μία από τις προτεραιότητες σε επίπεδο ομάδας-στόχου, ιδίως όταν παρατηρείται, κατά πληροφορίες, έντονη ζήτηση από αυτοδιοικητικά στελέχη ανά την Ελλάδα ως προς τη συμπόρευσή τους με την κυρία Καρυστιανού.
Άλλωστε, σειρά από δημοσκοπήσεις βρίσκουν την επικεφαλής του νέου κόμματος να τοποθετείται στο συλλογικό ασυνείδητο του εκλογικού σώματος πιο κοντά στην... Κεντροαριστερά.
Οι κινήσεις ΣαμαράΑναζωπυρώθηκαν το τελευταίο διάστημα οι συζητήσεις για τη δημιουργία κόμματος από τον κ. Σαμαρά, ο οποίος φέρεται να μετρά και πάλι την απήχηση που θα μπορούσε να έχει ένας πολιτικός φορέας υπό την ηγεσία του. Μάλιστα, κάποια από τα 10 πρώην στελέχη της Ν.Δ. που υπέγραψαν κοινή επιστολή για την απώλεια της «ψυχής» της παράταξης φέρεται να είναι σε απευθείας επαφή με τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος πάντως δεν φαίνεται να έχει καταλήξει.
Στελέχη που συζητούν με τον κ. Σαμαρά κάνουν λόγο για τη δημιουργία κόμματος που θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία κυβέρνησης, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
Φωτογραφίες: EUROKINISSI
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα