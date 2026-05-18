Κοσμοσυρροή στα μουσεία για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων: Μεγάλες ουρές στο Μουσείο Ακρόπολης, βίντεο και φωτογραφίες
Εκατοντάδες συρρέουν στο Μουσείο Ακρόπολης που η είσοδος είναι δωρεάν - Αναλυτικά το πρόγραμμα για τα μουσεία σε όλη την Ελλάδα
Μεγάλες ουρές έχουν σχηματιστεί από το πρωί στα μουσεία της χώρας καθώς η είσοδος είναι ελεύθερη λόγω της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων που τιμάται σήμερα 18 Μαΐου. Χαρακτηριστικές εικόνες από το Μουσείο της Ακρόπολης, στο οποίο συρρέουν κατά εκατοντάδες οι τουρίστες, αλλά και Αθηναίοι, θέλοντας να εκμεταλλευτούν τη δωρεάν είσοδο.
Υπενθυμίζεται ότι από το 1977, στην προσπάθειά του να αναδείξει τη σημασία και τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) καθιέρωσε τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων (International Museum Day).
Το θέμα του φετινού εορτασμού είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμου», στέλνοντας το μήνυμα ότι τα μουσεία είναι φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών που έχουν στόχο την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών.
Δείτε βίντεο από το μουσείο της Ακρόπολης:
Με την ευκαιρία του εορτασμού, το Ελληνικό Τμήμα του ICOM, εκτός από τις ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει τον Μάιο σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, τιμά κάθε χρόνο ένα ή περισσότερα ελληνικά μουσεία, όπου πραγματοποιείται η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού.
Στον εορτασμό συμμετέχει και το ξακουστό Μουσείο Ακρόπολης, που θα είναι ανοιχτό από τις έως τις 17:00 με ελεύθερη είσοδο σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους.
Φωτογραφίες από το μουσείο της Ακρόπολης:
Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα για την Διεθνή Ημέρα Μουσείων πατήστε ΕΔΩ
