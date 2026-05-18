Survivor: Οι γιατροί μας είπαν ότι οι πιθανότητες να ζήσει ήταν μηδαμινές, λέει η αδερφή του Σταύρου Φλώρου
Ζει πραγματικά από θαύμα, πρόσθεσε η αδερφή του 22χρονου παίκτη - Η αποκατάστασή του συνεχίζεται στο Μαϊάμι
Για τις κρίσιμες πρώτες στιγμές μετά το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor και την αγωνία που βίωσε η οικογένειά του περιέγραψε η αδερφή του, αποκαλύπτοντας πως οι γιατροί τους είχαν ενημερώσει αρχικά ότι οι πιθανότητες να ζήσει ήταν μηδαμινές.
Ο 22χρονος παίκτης βρίσκεται πλέον στο Μαϊάμι, όπου συνεχίζει τη διαδικασία αποκατάστασης της υγείας του, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στη θάλασσα του Αγίου Δομίνικου, όταν τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο μαζί με τον Μάνο Μαλλιαρό. Σύμφωνα πληροφορίες, ο Σταύρος Φλώρος υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο, ενώ νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε σταθερή κατάσταση.
Η αδερφή του, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του, μίλησε τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο «Πρωινό», περιγράφοντας το μέγεθος της αγωνίας που βίωσε η οικογένεια, αναφερόμενη στην αρχική εικόνα της κατάστασης του παίκτη. Όπως είπε: «Ο αδερφός μου ζει πραγματικά από θαύμα και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλοι οι γιατροί μας είπαν πως οι πιθανότητες να ζήσει ήταν μηδαμινές. Παρ’ όλα αυτά ο Σταύρος δίνει τον δικό του αγώνα και συνεχίζει να παλεύει με απίστευτη δύναμη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη, έχουμε δρόμο μπροστά μας, όμως παραμένουμε αισιόδοξοι και προχωράμε όλοι μαζί σαν μια οικογένεια ενωμένη».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη στενή σχέση που έχει με τον αδερφό της, αλλά και στη συγκίνηση του Σταύρου Φλώρου για τη στήριξη που λαμβάνει από τον κόσμο. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Είμαστε 10 αδέλφια αλλά εγώ με τον Σταύρο είμαστε πάντα πιο ενωμένοι από όλους. Όταν με είδε μετά από τόσους μήνες, χάρηκε πολύ και συγκινήθηκε βαθιά. Συγκινείται επίσης καθημερινά από την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου κι αυτό του δίνει τεράστιο κουράγιο να συνεχίσει. Θέλω κι εγώ μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο αλλά και εσάς προσωπικά για την αγάπη και τη δύναμη που μας δείχνετε αυτές τις δύσκολες στιγμές».
«Μου έχετε δώσει πάρα πολύ δύναμη γι' αυτό χαμογελάω τόσο πολύ»
Σε βίντεο που δημοσίευσε ο παίκτης την Κυριακή μέσα από το νοσοκομείο, ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και τα μηνύματα στήριξης που έχει λάβει από τη στιγμή που έγινε γνωστός ο τραυματισμός του.
Πιο αναλυτικά, ο 22χρονος δήλωσε σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: «Γεια σας. Επιτέλους ήρθε η ώρα να κάνω αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο γίνεται για να σας ευχαριστήσω όλους σας γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται είναι απίστευτο, σε όσους έχω απαντήσει, σε όσους δεν έχω προλάβει να απαντήσω. Γίνεται χαμός, χαμός στα τηλέφωνα, στους γονείς μου, στα αδέρφια μου, να μου στέλνουν εμένα μηνύματα όχι απλά άπειρα. Άπειρα όλοι, από Ελλάδα, από εξωτερικό, είναι πανέμορφο αυτό που έχω βιώσει τις τελευταίες ημέρες. Μου έχετε δώσει πάρα πολύ δύναμη, για αυτό χαμογελάω τόσο πολύ, μου έχετε δώσει πάρα πολύ αγάπη. Πάνε καλά τα πράγματα, δόξα τω Θεό. Εκτιμάω τα πάντα, πραγματικά μόνο που κάνετε τον σταυρό σας για εμένα είναι το ύψιστο που μπορούσατε να κάνετε αυτή τη στιγμή για εμένα. Πραγματικά τα λόγια είναι λίγα, περισσεύουν. Ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Μάνο Μαλλιαρό. Αδερφέ μου ότι και να πω είναι λίγο πραγματικά, αυτό που μας ενώνει από εδώ και πέρα δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας. Είναι τόσο δυνατό και θα είναι για μια ζωή. Πλέον είσαι οικογένεια για εμένα».
