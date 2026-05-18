Βίντεο: Η στιγμή που ο Ατζούν Ιλιτζαλί ανακοινώνει στο Survivor της Τουρκίας τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου - Αν δεν ήταν ο Μάνος δεν θα είχε πιθανότητες να επιζήσει, είπε



Οι παίκτες εμφανίστηκαν συγκλονισμένοι με το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου, λέγοντας

«είναι τόσο μικρός, είναι μικρό το παιδί» και «δεν το πιστεύω». Στη συνέχεια, ο Ατζούν Ιλιτζαλί πρόσθεσε ότι μαζί με τον 22χρονο στη θάλασσα, τη στιγμή του τραυματισμού του, βρισκόταν ο Μάνος Μαλλιαρός, ο οποίος ουσιαστικά του έσωσε τη ζωή:

Τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου ανακοίνωσε ο Ατζούν Ιλιτζαλί στους παίκτες του Survivor της Τουρκίας, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι αν δεν ήταν ο Μάνος Μαλλιαρός, ο 22χρονος μπορεί να μην είχε επιζήσει. ▪️ Tη Δευτέρα 18 Μαΐου, προβλήθηκε στο «Buongiorno» βίντεο από την ανακοίνωση του Τούρκου παραγωγού, δηλώνοντας αρχικά πως ένα τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε στο σημείο, όπου γυρίζεται το ελληνικό ριάλιτι. Όπως είπε ο Ατζούν Ιλιτζαλί, το ένα πόδι του Σταύρου Φλώρου ακρωτηριάστηκε, ενώ τόνισε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο παίκτης θα μεταφερθεί στο Μαϊάμι, όπου θα γίνει η αποκατάσταση στον δεξί αστράγαλό του, που έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.





Ο 22χρονος μελισσοκόμος από την Καβάλα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση μετά το ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο ενόσω ο ίδιος έκανε ψαροντούφεκο. Ο Έλληνας παίκτης έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.



Σύμφωνα με το τοπικό μέσο cdn.com.do, το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα στη Δομινικανή Δημοκρατία, όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε έναν Έλληνα παίκτη του Survivor, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται γυρίσματα του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.





Μαζί του ήταν ο Μάνος, ο Μάνος ήταν αυτός που τον έσωσε. Δεν έπαθε τίποτα εκείνος. Αν δεν ήταν ο Μάνος, δεν θα είχε πιθανότητες να επιζήσει