YFSF: Από τον Γιώργο Νταλάρα μέχρι την Ιουλία Καλλιμάνη και τον David Bowie - Οι μιμήσεις που ξεχώρισαν
YFSF: Από τον Γιώργο Νταλάρα μέχρι την Ιουλία Καλλιμάνη και τον David Bowie - Οι μιμήσεις που ξεχώρισαν
Στο πλατό βρέθηκε η πραγματική Ιουλία Καλλιμάνη βλέποντας τη Μαριλού Κατσαφάδου να τη μιμείται
Νέες μιμήσεις ξεχώρισαν στο νέο επεισόδιο του «YFSF» με τον Γιώργο Νταλάρα, την Ιουλία Καλλιμάνη και τον David Bowie να είναι μερικά από τα πρόσωπα που «ζωντάνεψαν» στη σκηνή του σόου.
Νικητής το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου αναδείχτηκε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Γιώργος Νταλάρας, ερμηνεύοντας με μία κιθάρα το «Χάντρα στο κομπολόι σου».
Δείτε βίντεο
Ξεχωριστή ήταν και η στιγμή που η Μαριλού Κατσαφάδου έκανε την Ιουλία Καλλιμάνη, λέγοντας το «7/7», όπως και όταν βρέθηκε στο πλατό η πραγματική Ιουλία Καλλιμάνη, κάνοντας έκπληξη στην ηθοποιό. Η τραγουδίστρια δήλωσε ενθουσιασμένη με τη μεταμφίεση, μην μπορώντας να πιστέψει ότι ξαφνικά έβλεπε μία γυναίκα, που θύμιζε τόσο πολύ στον εαυτό της.
Μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν και ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως David Bowie με το «Space Oddity», αλλά και η Δωροθέα Μερκούρη που έγινε Dolly Parton λέγοντας το «Jolene».
Στο νέο επεισόδιο του «YFSF» το κοινό άκουσε και το «Ο πιο καλός ο μαθητής» από τη Μαριάντα Πιερίδη, που ανέβηκε στη σκηνή ως Γιώργος Ζαμπέτας.
Νικητής το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου αναδείχτηκε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Γιώργος Νταλάρας, ερμηνεύοντας με μία κιθάρα το «Χάντρα στο κομπολόι σου».
Δείτε βίντεο
Ξεχωριστή ήταν και η στιγμή που η Μαριλού Κατσαφάδου έκανε την Ιουλία Καλλιμάνη, λέγοντας το «7/7», όπως και όταν βρέθηκε στο πλατό η πραγματική Ιουλία Καλλιμάνη, κάνοντας έκπληξη στην ηθοποιό. Η τραγουδίστρια δήλωσε ενθουσιασμένη με τη μεταμφίεση, μην μπορώντας να πιστέψει ότι ξαφνικά έβλεπε μία γυναίκα, που θύμιζε τόσο πολύ στον εαυτό της.
Μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν και ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως David Bowie με το «Space Oddity», αλλά και η Δωροθέα Μερκούρη που έγινε Dolly Parton λέγοντας το «Jolene».
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Στο νέο επεισόδιο του «YFSF» το κοινό άκουσε και το «Ο πιο καλός ο μαθητής» από τη Μαριάντα Πιερίδη, που ανέβηκε στη σκηνή ως Γιώργος Ζαμπέτας.
View this post on Instagram
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα